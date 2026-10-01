Remolcan hasta Cariño (A Coruña) un pesquero con problemas en la hélice cerca de Cabo Ortegal

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un pesquero ha sido remolcado este jueves hasta el municipio coruñés de Cariño después de notificar problemas en la hélice.

Tal y como ha informado Salvamento Marítimo, el pesquero 'Xandre' notificó que tenía un cabo en la hélice. Situado a unas 0,7 millas de Cabo Ortegal y con dos tripulantes abordo, solicita ser remolcado. Notifica que comienza a derivar, con poca arrancada hacia la mar.

El puesto de Finisterre moviliza a la Salvamar Shaula, que lo remolca hasta el puerto de Cariño.