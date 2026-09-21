Remolcan a un pesquero hasta Muros (A Coruña) tras sufrir una avería a cinco millas de Cabo Touriñán

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Salvamento ha remolcado este lunes hasta el municipio coruñés de Muros a un pesquero que sufrió una avería a cinco millas de Cabo Touriñán.
Según han informado, el pesquero, con siete tripulantes a bordo, solicitó asistencia tras sufrir una avería mecánica.
El buque necesitaba ser sacado a varadero y la Salvamar Altair, movilizada desde el CCS Fisterra, dio remolque al buque hasta el puerto de Muros.