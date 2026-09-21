Remolcan a un pesquero hasta Muros (A Coruña) tras sufrir una avería a cinco millas de Cabo Touriñán

Archivo - Foto de archivo
Archivo - Foto de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 13:33
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento ha remolcado este lunes hasta el municipio coruñés de Muros a un pesquero que sufrió una avería a cinco millas de Cabo Touriñán.

   Según han informado, el pesquero, con siete tripulantes a bordo, solicitó asistencia tras sufrir una avería mecánica.

   El buque necesitaba ser sacado a varadero y la Salvamar Altair, movilizada desde el CCS Fisterra, dio remolque al buque hasta el puerto de Muros.

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