Renfe anuncia un aumento de plazas y nuevas frecuencias en el eje atlántico

El delegado del Gobierno en Galicia, con el presidente de Renfe, este viernes en Santiago - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe tiene en estudio un plan de mejora para la movilidad de los usuarios recurrentes en Galicia que prevé el refuerzo de los servicios de media distancia en el eje atlántico, entre Vigo, Santiago y A Coruña, mediante un incremento de la capacidad ofertada del 24%.

Lo anuncia este viernes, a través de una nota de prensa, al tiempo que la Delegación del Gobierno en Galicia informa de que su titular, Pedro Blanco, se ha reunido esta jornada en Santiago con el presidente de la operadora ferroviaria, Álvaro Fernández, para analizar este "nuevo plan".

En la nota de prensa, la empresa indica que quiere mejorar la oferta de los trenes de servicio público que presta en la actualidad en el eje atlántico para adaptarlos "a la demanda actual y a las necesidades de la población".

Precisa que la actuación "se articulará" a través de la asignación de material rodante de mayor capacidad, con la incorporación de trenes de la serie 'S106', y mediante el refuerzo puntual de determinados servicios con composiciones dobles, utilizando trenes 'S121'.

"Estas actuaciones permitirán optimizar la oferta disponible y absorber de forma más eficiente los incrementos de demanda en los tramos y franjas horarias de mayor ocupación", afirma.

El que denomina 'Plan Galicia' "contempla la posibilidad de incorporar nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, mejorando la disponibilidad para viajeros habituales, laborales y estudiantes".

Estas medidas están orientadas, según señala, a mejorar "la adecuación entre oferta y demanda" en los desplazamientos recurrentes de carácter laboral y académico, "reforzando la regularidad y la capacidad del servicio en los momentos de mayor presión de tráfico".

MÁS PLAZAS EN LOS AVANT OURENSE-SANTIAGO-A CORUÑA

Estos cambios implicarán "necesariamente algunos ajustes horarios para optimizar el servicio", advierte.

Y explica que dentro de esta "reorganización de los servicios públicos gallegos", Renfe prevé también aumentar el número de plazas de los trenes Avant Ourense-Santiago-A Coruña "mediante el aprovechamiento de plazas sinergiadas en trenes AVE, Alvia o Avlo", lo que estima que permitirá alcanzar un incremento del 6% en las plazas diarias ofertadas.

"En definitiva, el Plan Galicia busca potenciar los horarios de mayor demanda del servicio, para dar respuesta a la movilidad de los viajeros en horas/días punta, así como de ajustar con nuevas frecuencias aquellas horas del día donde se prevén incrementos de demanda (primera hora de la mañana o última del día)", resalta.

En la actualidad el plan se encuentra en fase de estudio, con el objetivo de su implantación antes de final de año, según Renfe.

Además de para conocer "de primera mano" su evolución, el presidente de Renfe ha mantenido durante esta visita a Galicia, según la información que traslada la operadora ferroviaria a los medios de comunicación, "reuniones de trabajo con responsables de las áreas de servicios comerciales y servicios públicos, así como del área de ingeniería y mantenimiento".