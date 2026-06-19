Renfe modifica el horario de diez trenes de A Coruña por una nueva fase de las obras en la estación

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de trenes, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará, a partir del 11 de julio, los horarios de 10 trenes por el inicio de la tercera fase de las obras para la futura terminal de A Coruña, que realiza Adif.

Según ha informado la compañía en un comunicado, los cambios se deben a necesidades operativas derivadas de esta nueva fase de trabajos en la infraestructura, que implican restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.

Los servicios que se verán modificados son: 9470 AVANT Ourense-A Coruña, nueva salida a las 6.30h (antes 6.40h); 9480 AVANT Ourense-A Coruña, nueva salida a las 7.45h (antes 7.50h); 9112 MD Vigo Urzaiz-A Coruña: nueva salida a las 10.40h (antes 10.35h); 9132 MD Vigo Urzaiz-A Coruña: nueva salida 13.45h (Antes 13.40h); 9142 MD Vigo Urzaiz-A Coruña: nueva salida 14.35h (Antes 14.40h); 9061 AVANT A Coruña-Ourense: nueva salida a las 06.00h (Antes 05.50h); 9351 AVANT A Coruña-Ourense: nueva salida a las 15.08h (Antes 15.10h); 9111 AVANT A Coruña-Ourense: nueva salida a las 10.00h (Antes 11.25h); 9182 MD Vigo Urzaiz-A Coruña, modifica su llegada a las 19.52h; 4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18.21h.

La compañía recuerda que, en este contexto de obras, durante su avance podrían registrarse modificaciones puntuales en otros servicios y recomienda consultar los horarios, incluyendo las paradas intermedias, antes de viajar.

Actualmente, el servicio ferroviario en A Coruña se encuentra en la primera fase de trabajos para la nueva estación, una etapa que comenzó el 5 de junio y finalizará el próximo día 25.

Así, el 26 de junio comenzará la segunda fase de trabajos, que implica la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña.

Renfe programó un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros con transbordos en autobús entre A Coruña y Santiago de Compostela o Betanzos Infesta, en función del servicio.