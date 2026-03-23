Renfe recupera el servicio madrugador entre Lugo y Madrid y reorganiza las frecuencias

LUGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará a partir del próximo 20 de mayo el horario del tren Alvia que conecta Lugo con Madrid, que actualmente parte a las 11.15 horas y pasará a salir a las 05.18 horas.

De esta forma, se recupera un servicio muy demandado por la población lucense y que permitirá a los ciudadanos poder ir y venir a Madrid en el día.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, tras celebrar en Lugo una reunión con el alcalde, Miguel Fernández, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en la casa consistorial de la capital.

Con este cambio, Lugo vuelve a tener una nueva opción madrugadora, que permitirá mejorar la conectividad entre Galicia, Castilla y León y la capital.

El Alvia mantendrá sus paradas habituales en Galicia, aunque con nuevos horarios. Saldrá de Lugo a las 05.18 horas y hará parada en Sarria a las 05.44 horas, en Monforte de Lemos a las 06:10 horas, en Ourense a las 06.52 y en A Gudiña a las 07.44 horas.

Ya en Castilla y León, el tren se detendrá en Sanabria AV a las 08.04, en Zamora a las 08.39 horas y en Medina del Campo a las 09.13, con llegada a Madrid prevista a las 10.13 horas.

Para los que deseen adelantar media hora más la llegada a la capital, la línea contempla el trasbordo al AVE, lo que permitiría estar en Madrid a las 9:42 horas. "Este ajuste permitirá también ofrecer una alternativa de viaje más temprana a los usuarios de estaciones como A Gudiña o Sanabria, mejorando los horarios de llegada a ciudades como Zamora antes de las nueve de la mañana, una franja hasta ahora poco aprovechada", ha añadido.

"El nuevo horario permitirá a los viajeros lucenses desplazarse a Madrid y regresar en el mismo día, facilitando especialmente los viajes por motivos laborales, administrativos o profesionales. Además, esta reordenación amplía las posibilidades de movilidad para los usuarios de estaciones intermedias, reforzando la vertebración territorial del eje ferroviario", ha explicado el presidente de Renfe.

También ha puntualizado que el tren de regreso a Lugo, que tiene llegada a las 23.00 horas, no modificará horarios "porque es el más ajustado a las necesidades de los viajeros".

"TERRITORIO CLAVE"

En su presentación, el responsable ferroviario ha indicado que "Galicia es un territorio clave" en el proceso de reorganización de las comunicaciones y que, tras los últimos cambios, han aumentado un 40% el número de viajeros, llegando a un total de tres millones al año, además de insistir en que continuarán estudiando nuevas opciones "para adaptarse a las necesidades de este territorio".

No ha querido Fernández Heredia avanzar en las medidas que se tomarán una vez que se acaben las obras de la intermodal, pero ha adelantado que están estudiando nuevos servicios.

BLANCO DESTACA EL COMPROMISO DE PUENTE CON GALICIA

Por su parte, Pedro Blanco ha puesto en valor "la sensibilidad y el compromiso" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como el trabajo del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y del presidente de Renfe junto a todo su equipo, "por atender una vez más las necesidades de Galicia."

"Una vez más, el Gobierno de España demuestra que trabaja pensando en lo mejor para Lugo, para Ourense y para Galicia", ha afirmado Blanco, remarcando que en el caso de Lugo se da respuesta a "una reivindicación justa de la ciudad".

El delegado ha incidido en que esta mejora supone un avance significativo para Lugo, "al facilitar una movilidad más cómoda, útil y adaptada al día a día de la población". En esta línea, ha recalcado que se trata de una medida que permite atender las necesidades de quienes se desplazan por motivos laborales, académicos, personales o administrativos.

También ha agradecido la implicación del alcalde de Lugo, destacando "su esfuerzo continuo por mejorar" las comunicaciones de la ciudad, y ha puesto en valor la colaboración institucional como "un elemento clave para impulsar proyectos estratégicos".

Asimismo, ha reafirmado el "compromiso del Gobierno de España de seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras ferroviarias en Galicia y en Lugo, con iniciativas relevantes como la futura estación intermodal o la modernización de la línea con Ourense".

EL ALCALDE CELEBRA EL CAMBIO DE HORARIO

Mientras, el alcalde de Lugo ha agradecido este cambio horario "para seguir recuperando servicios ferroviarios que permitan seguir avanzando y acabar con las diferencias con otras ciudades".

Además de destacar la inversión que se está haciendo en infraestructuras ferroviarias, ha recordado la disposición de Fernández Heredia por avanzar en las dos demandas presentadas por el alcalde en su primera entrevista: recuperar el servicio madrugador a Madrid y mejorar las conexiones con el resto de la península.

Para el mandatario lucense, la primera petición ya se ha logrado, pero "continuamos trabajando para ampliar los servicios a través de una comisión de estudio".

CAMBIOS EN OTROS SERVICIOS

En paralelo, Renfe introducirá cambios en otros servicios del corredor Galicia-Madrid. El AVE de primera hora que parte de Vigo adelantará su salida diez minutos, hasta las 05.50, e incorporará parada en Santiago de Compostela.

Asimismo, se modificarán varios servicios en sentido Madrid-Galicia. El AVE con destino a Vigo que actualmente sale a las 07.14 pasará a hacerlo a las 08.25, manteniendo recorrido y paradas. Por su parte, el Avlo que parte de Madrid-Chamartín a las 08.25 adelantará su salida a las 06.55 con destino A Coruña, lo que permitirá mejorar las llegadas a primera hora a estaciones como Zamora, Sanabria o A Gudiña.

Por último, el tren de la tarde AVE Madrid-Vigo también ajustará su horario y saldrá a las 15.32 en lugar de las 16.05, con parada en Santiago de Compostela a las 18.47.

Con esta reorganización, Renfe busca adaptar la oferta a la demanda real de los viajeros, reforzar las conexiones matinales y facilitar los desplazamientos diarios entre territorios clave del noroeste peninsular.