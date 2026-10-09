Rescatadas dos personas que quedaron encalladas con su moto de agua en Soutomaior (Pontevedra)

PONTEVEDRA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido rescatadas al quedar encalladas con su moto de agua en el lodo debido a la bajada de la marea en el municipio pontevedrés de Soutomaior.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 21,00 horas del jueves y fue uno de los implicados quien informó del incidente.

Las dos personas estaba ilesas, pero se encontraban a unos cien metros de la costa, frente a las islas Alvedosas, y no podían salir por sus propios medios.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, del Servicio de Guardacostas de Galicia y de los agentes de la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea.

Poco después, Salvamento Marítimo confirmó la salida del helicóptero Pesca I, de Guardacostas de Galicia, para llevar a cabo el rescate de ambas personas. Fueron evacuadas en perfecto estado al aeropuerto de Peinador.