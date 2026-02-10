Rescatadas tres personas tras volcar su barco en O Grove (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido rescatadas en la tarde de este martes al volcar su embarcación en la zona del puerto de Meloxo, en el municipio pontevedrés de O Grove.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 18,30 horas, cuando un particular informó de que había visto un barco volcado junto a una batea. Además, trasladó que las personas que iban a bordo se encontraban encima de la batea.

Poco después, efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias confirmaron que la embarcación había escorado mientras cargaba mercancías y que acabó volcando.

Los tripulantes lograron pasar a la batea sin sufrir daños personales.

Desde el Servizo de Gardacostas de Galicia llegó se movilizó el helicóptero de rescate Pesca I, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, ya que los afectados fueron trasladados ilesos a puerto a bordo de otra embarcación. El barco afectado acabó hundiéndose por completo.

En el operativo han colaborado Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove.