Rescatado un conductor tras salirse de la vía con su coche y caer por un terraplén en Barbadás (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser rescatado en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio ourensano de Barbadás, donde su vehículo se salió de la vía y cayó por un terraplén.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 18.20 horas en la Rúa Convento. A consecuencia de la caída, el conductor quedó atrapado en el interior del turismo, lo que motivó el despliegue de un operativo de emergencias para su liberación.

Hasta allí se movilizó el GES de Pereiro de Aguiar, los Bomberos de San Cibrao y efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.

El hombre, que se encontraba consciente pero herido, fue atendido por el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Finalmente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU).