Rescatado un operario tras caer a un pozo de 20 metros en Ribadavia mientras trabajaba en la reforma de un local

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OURENSE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha tenido que ser rescatado al caer al interior de un pozo de unos 20 metros de profundidad mientras hacía trabajos de reforma de un local en la Praza da Magdalena, en el municipio ourensano de Ribadavia.

Sobre las 9,00 horas, un compañero del afectado pidió ayuda urgente al 112 para informar de la caída y de que hombre se encontraba consciente. Se quejaba de un golpe en el tobillo.

Los servicio de emergencia comprobaron la dificultad de acceso al llegar al lugar debido a la profundidad a la que se encontraba el herido. Así, fue necesario desplegar un sistema de cuerdas y un triángulo de evacuación para poder izarlo con seguridad hasta la superficie.

Tras el rescate, el hombre fue trasladado en ambulancia a un hospital. Fueron avisados, entre otros, Bombeiros do Carballiño, GES de Ribadavia, Guardia Civil, Policía Local, Protección Local y 061.