Rescatados en buen estado los dos tripulantes de un pesquero hundido frente a Estaca de Bares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo localizó y rescató en buen estado a los dos tripulantes del pesquero 'O Padriño' hundido a seis millas al noroeste de Estaca de Bares.

Según ha informado Salvamento Marítimo consultado por Europa Press, fue sobre las 12.20 horas de este miércoles cuando saltó la alerta procedente de la radiobaliza del barco.

Hasta el punto se desplazó la 'Salvamar Shaula', con base en el puerto de Cariño, que rescató a los tripulantes que se encontraban a bordo de la balsa salvavidas. Asimismo, movilizaron al Helimer 402 para inspeccionar la zona del hundimiento.