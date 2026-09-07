Rescatan el cadáver de un hombre del interior de un lagar en Monterrei (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado el cadáver de un hombre este domingo de un lagar localizado en el municipio ourensano de Monterrei.

Según ha informado el 112, el hombre estaba haciendo vino en el interior del lagar, en la parroquia de Flariz, en el lugar de Sandín.

El aviso llegó al servicio de emergencias a las 21.50 horas, a través del 061, que informaba de que los vecinos llevaban alrededor de una hora sin tener noticias del hombre.

Minutos después, comunicaron que el varón se encontraba en el interiro del lagar y que los vecinos estaban intentando retirar el cuerpo. Una vez ya en el exterior, el personal sanitario confirmó que el hombre ya había fallecido.

El 112 solicitó la intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Verín para hacer frente a la emergencia. A su llegada, los efectivos realizaron mediciones en el interior del lagar y comprobaron que la concentración de oxígeno era apenas de un 10% debido al proceso de fermentación del vino, un valor incompatible con la vida.