Rescatan en A Coruña a una niña cuya cabeza quedó atrapada en una valla de la escuela infantil

A CORUÑA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de A Coruña han intervenido este lunes para rescatar a una niña pequeña a la que le quedó atrapada la cabeza en una valla de la escuela infantil, según recogen en su parte de incidencias y ha informado también a Europa Press el servicio de emergencias 112.

Del suceso se tuvo constancia sobre las 11.40 horas cuando desde el propio centro, situado en la calle Pablo Picasso, en la zona de Elviña, alertaron de lo sucedido.

En concreto, explicaron que a una niña le había quedado atrapada la cabeza en una valla y que no la daban sacado, aunque precisaban al 112 que no necesitaba asistencia sanitaria como finalmente ocurrió.

Desde el servicio de emergencais, se informó a los bomberos que intervinieron para retirar los listones de la citada estructura. También se dio aviso a la Policía Nacional y Local, además de Urxencias Sanitarias 061 que no tuvo que intervenir.

En su parte de incidencias, los bomberos concretan que la menor tenía la cabeza metida entre dos listones de una valla en el patio de juegos. A su llegada se encontraron a la niña en esa situación y a la madre tranquilizándola.

El equipo que se desplazó al lugar utilizó un extensor hidráulico para desmontar los listones y quitar a la menor "sin causar más daños que el susto del momento".