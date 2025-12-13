Rescatan a un joven, con síntomas de hipotermia, tras caer al mar en la zona de la Torre de Hércules (A Coruña)

La embarcación LS Hércules, de Cruz Roja, rescató a un joven en A Coruña tras caer al mar. - SALVAMENTO MARÍTIMO

A CORUÑA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo de emergencia se movilizó este sábado en las proximidades de la Torre de Hércules, en A Coruña, ante el rescate de un joven que se había caído el mar. Fue localizado con síntomas de hipotermia y trasladado a tierra por una embarcación de Cruz Roja, LS Hércules.

El 112 Galicia, que ha informado de lo sucedido, recibió el aviso alrededor de las 12.45 horas. En la llamada, un particular advirtió de que una onda, a través de un golpe de mar, se acababa de llevar una persona a la altura de la Caracola, en las inmediaciones del monumento herculino.

Según relató al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE), el implicado estaba flotando y pidiendo ayuda, pero era incapaz de salir del agua. Otras dos personas fueron arrastradas por el efecto del mar, pero no llegaron a caer.

Hasta el lugar se movilizaron medios marítimos y terrestres de Salvamento Marítimo --el helicóptero Helimer 401 y la Salvamar Betelgeuse--, además de la mencionada embarcación de Cruz Roja. El dispositivo lo completaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Servizo de Gardacostas de Galicia, agentes de la Policía Nacional y Local y Bomberos da Coruña.

Finalmente, la persona fue rescatada consciente, aunque con hipotermia --según apunta Salvamento--, y trasladada a tierra, donde personal de la ambulancia medicalizada lo atendió.

Tras este suceso, Salvamento Marítimo ha pedido precaución en caso de haber mala meteorología. Cabe apuntar que, en el momento del suceso, Meteogalicia tenía activado un aviso amarillo por ondas de 4 a 5 metros en litoral de A Coruña, que finalizará a las 18.00 horas de este sábado.