Rescatan a una persona que cayó al mar en el puerto de O Grove (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias rescataron este jueves a una persona que había caído al mar desde la rampa del puerto de O Grove (Pontevedra).

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ocurrió pasadas las 13,30 horas. Un particular alertó al 112 de que una persona se había caído al mar desde la rampa del puerto y se había golpeado la cabeza.

La víctima, que había sido rescatado inconsciente, pero recuperó después la conciencia, fue atendido en el propio puerto por personal sanitario del 061.

Desde el 112 se movilizó también a la Guardia Civil, a la Policía Local de O Grove y al Servicio Municipal de Protección Civil.