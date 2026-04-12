Rescatan a un yate en O Grove (Pontevedra) que embarrancó frente al paseo marítimo

Yate remolcado en O Grove (Pontevedra) en la noche del sábado 11 de abril de 2026. - GARDACOSTAS DE GALICIA

PONTEVEDRA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de Gardacostas de Galicia ha auxiliado de urgencia a un yate que embarrancó frente al paseo marítimo de O Grove (Pontevedra) en la noche del sábado. Fue necesario su remolque hasta el puerto.

A esta embarcación de 10 metros de eslora se le soltó el fondeo por el fuerte viento, según publica este servicio marítimo adscrito a la Consellería do Mar en sus redes sociales.

El yate fue asistido por la lancha auxiliar de rescate rápido del buque de salvamento Ría de Vigo. Una vez entregado a su responsable, el personal de Gardacostas escoltó el remolque hasta el puerto.