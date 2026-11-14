El rescate de los dos tripulantes de un velero encallado frente a Oia moviliza a los servicios de emergencias

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PONTEVEDRA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rescate de los dos tripulantes de un velero que quedó encallado frente a la costa de Oia (Pontevedra) en la noche del viernes puso en alerta a los servicios de rescate marítimos, aunque finalmente pudieron regresar a tierra por sus propios medios y ayudados por un percebeiro.

La embarcación se quedó varada contra las rocas a dos kilómetros al sur de Cabo Silleiro, en una zona conocida como Punta Centinela. Los dos ocupantes del velero, de procedencia belga y francesa, recibieron asistencia sanitaria, sin llegar a ser necesario su traslado a ningún centro hospitalario, según el 112 Galicia.

Pasadas las 23.00 horas del viernes, los equipos de Salvamento Marítimo avisaron de las maniobras de rescate a través de la central de emergencias. También solicitaron colaboración de otros recursos por tierra, aunque la tripulación ya estaba siendo ayudada por el percebeiro.

Según explicaron los técnicos del organismo estatal al 112 Galicia, la embarcación presentaba una vía de agua en el casco. Esta circunstancia fue comprobada después por los agentes de la Guardia Civil, que se dirigieron al lugar de la emergencia a bordo del 'Corvo Mariño'.

Dado que el rescate por tierra se presentaba complejo, se organizó un acceso por mar, en el que estaba prevista la participación del Servizo de Gardacostas de Galicia. Con todo, tras confirmarse que las personas estaba en tierra y en buen estado, se descartó esta opción.