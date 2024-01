Resonac avanza en ensayos de grafito para baterías en A Coruña, cuya viabilidad conocerá en la segunda mitad de 2025

César Castiñeira destaca que ya se ha hecho una inversión millonaria para las pruebas y se ha incorporado a "un grupo de gente muy significativo"

A CORUÑA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado y presidente de la unidad de grafito de Resonac para Europa, Oriente Medio y África, César Castiñeira, destaca que se avanzan en los ensayos en A Coruña para el uso de grafito destinado a ánodos de baterías de coches eléctricos. En el horizonte está la puesta en marcha de una nueva planta para este fin, para lo cual se prevé conocer "en la segunda mitad de 2025" si esta producción es viable técnicamente.

En una entrevista con Europa Press, Castiñeira explica que Resonac ya ha incorporado a "un grupo de gente muy significativo trabajando en este proyecto" de grafito para baterías. "Hemos hecho ya muchas inversiones también en las propias pruebas y en los ensayos que estamos haciendo", que cifra "en millones y de doble dígito".

Actualmente, la planta de Resonac fabrica electrodos de grafito para hornos de arco eléctrico, que sustituyen a los antiguos altos hornos en la descarbonización para hacer acero. El año pasado, la compañía compró los terrenos de la antigua planta de Alcoa y Alu Ibérica --en el concurso de acreedores de esta última--, en el polígono coruñés de A Grela, con vistas a una futura expansión.

Ahora, se realizan estas pruebas en la actual fábrica para el futuro grafito artificial. "Estamos en la fase de validar que somos capaces de hacer un producto competitivo en el mercado". "Somos optimistas de que seremos capaces", remarca. Después, se irá "al siguiente paso, el de la viabilidad técnica".

Castiñeira habla de que son unos ensayos "con calado económico importante". "En cuanto podamos comunicar algo más, pues lo haremos. Ya sea para bien o para mal", para lo cual se fija un horizonte de "la segunda parte del 2025" para demostrar la viabilidad técnica.

"A partir de ahí, quedaría el tema de la viabilidad económica, que todavía no nos hemos metido", agrega. "En ese momento, también habría que sentarse aquí con los diferentes actores para ver cómo podemos tener un suministro de energía eléctrica verde similar al de la fábrica actual", detalla. "Una cosa es que podamos fabricar el producto y otra cosa es que luego se den las condiciones económicas".

Y dice querer ser "cauto" porque "se generan expectativas". "Sí es cierto que nosotros tenemos un compromiso aquí ahora con A Coruña". "Sin querer lanzar las campanas, iremos informando puntualmente de dónde estamos", explica.

COMPRA DE TERRENOS

Sobre la oportunidad que ofrecen los antiguos terrenos de Alu Ibérica, Castiñeira reflexiona sobre que no se podía dejar "pasar el tren" por esta disponibilidad debido al proceso concursal. "Incluso aunque todavía no tengamos aprobado el proyecto", agrega. No obstante, esta inversión supone "una apuesta del grupo Resonac por A Coruña y por desarrollar una actividad industrial aquí".

La intención es convertirse en una de las primeras plantas en Europa que se encargue de principio a fin del proceso de producción de grafito para el uso de baterías de coches eléctricos. Y es que se estima que para 2030 hará falta en la UE en torno a un millón de toneladas de grafito artificial, "un hueco que hay que cubrir". De cara a la futura planta, si sale adelante la viabilidad técnica y económica, Resonac calcula que sería necesaria una inversión de unos 500 millones, con un empleo para entre 150 y 200 personas, "similar" a la actual fábrica.

RENOVABLES Y SINERGIAS

Resonac cuenta con un acuerdo energético a largo plazo, una PPA, con Greenalia que pasa por la construcción de dos parques eólicos para la actual planta herculina. "Como todos los proyectos eólicos aquí ahora en Galicia, pues va despacio", expresa, pero valora que sigue adelante y "no se ha paralizado". Lograríamos la descarbonización, no total de la fábrica, sino de la parte de consumo de energía eléctrica, que es muy importante", relata.

La multinacional japonesa ha cerrado una alianza con Ignis para compartir terrenos, también con la vista puesta en crear sinergias de futuro con el proyecto de Ignis de una planta de hidrógeno verde. Remarca que la descarbonización es "clave". "Si tú al final para fabricar los componentes de una batería tienes que emitir más carbono de lo que emitías con la combustión de la gasolina, pues entonces para este viaje no hacía falta estas alforjas". Por eso, "básicamente la alternativa al gas es el hidrógeno".

A este respecto, José Antonio Membiela, de Ignis, afirma: "Nuestro proyecto está basado en la producción de hidrógeno de origen renovable, lo que permitirá dar un cambio de uso del suelo hacia una actividad industrial sostenible y circular y, además, contribuimos al proceso de descarbonización que de manera innovadora ha iniciado Resonac". "La relación con Resonac es fruto de una necesidad común, la de conseguir terrenos que cumpliesen las condiciones que exigíamos para la instalación, en nuestro caso, de una planta de producción de hidrógeno verde que abastezca a la de amoníaco verde que construiremos en el puerto exterior de A Coruña", relata.

EMPLEO DE CALIDAD

Castiñeira valora que crean un "empleo de mucha calidad" en A Coruña, al tiempo que generan "muchísimo más empleo indirecto que directo" porque "la fábrica está muy automatizada".

"Entre empleo indirecto con contratas y con nuestros suministradores locales, esta es una fábrica que consume cerca de entre 8 y 10 millones de euros de mantenimiento todos los años. Generamos también entre 10 y 15 millones de inversiones". "Todo ese dinero al final se filtra en el entramado industrial de A Coruña y alrededores".

RESPALDO DE LORENZANA

La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, valora que "esta iniciativa supone una triple oportunidad para la industria gallega y, más concretamente, para el área de A Coruña". "Por una parte, permitirá dar una segunda vida a las antiguas instalaciones de Alu Ibérica, ya que Resonac garantiza la ampliación de un plan empresarial de gran proyección, pero en la operación sumamos también otra implantación relevante con Ignis, con una fábrica de hidrógeno verde que va a abastecer una planta de amoniaco en el puerto exterior, en el municipio de Arteixo".

"Va a generar un importante impacto económico, no solo por la actividad industrial y la creación de empleo de calidad, sino también por la dinamización de distintos sectores que van a trabajar en la transición de este suelo, desde su puesta a punto y adaptación para los nuevos usos hasta la construcción de las nuevas instalaciones". "Como gallega y como responsable de Industria del Gobierno autonómico estoy especialmente satisfecha de poder comprobar que una empresa multinacional amplía su apuesta por Galicia; y como coruñesa por comprobar que es posible revitalizar estos espacios urbanos de larga tradición industrial bien reorientados hacia el siglo XXI", indica a Europa Press.

OPORTUNIDAD PARA EL PUERTO EXTERIOR E IMPACTO EN A GRELA

Por parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña se valora "muy positivamente el nuevo proyecto de Resonac en el polígono de A Grela". "Ya es uno de los principales clientes del puerto de A Coruña, la empresa utiliza el puerto exterior de Punta Langosteira para abastecerse de materias primas para sus procesos". "Además, el proyecto que desarrollará Ignis para producir hidrógeno renovable y exportar amoniaco verde mediante el puerto exterior será estratégico para A Coruña", agrega.

Igualmente, la gerente de la Asociación de Empresarios de A Grela, Teresa Firvida, asevera que "es una buena noticia" que la compañía "haya apostado por esta inversión y para continuar estableciendo actividades industriales que ayudan a crear valor tanto al parque industrial como a la ciudad de A Coruña". "La idea es que pueda salir adelante y las administraciones ayuden para que se materialice lo antes posible", concluye.