Resonac vende su fábrica de A Coruña al inversor Aurelius

Archivo - Un trabajador de la compañía - RESONAC GRAPHITE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía japonesa Resonac --con una fábrica de electrodos de grafito en A Coruña y una planta piloto para baterías de coches eléctricos-- ha decidido transferir este negocio en Europa, América y Japón, incluida AMI Automation, proveedor de soluciones de optimización para hornos de arco eléctrico, al inversor Aurelius.

La decisión se produce "tras una revisión exhaustiva de la cartera de negocios de Resonac" y forma parte de "un realineamiento estratégico más amplio de la cartera", destaca la empresa en un comunicado.

En la nota de prensa, la compañía indica que, tras evaluar una serie de alternativas estratégicas, ha concluido que el comprador seleccionado es "el socio adecuado para apoyar el desarrollo futuro del negocio".

El acuerdo abarca centros de producción y operativos en España, Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Italia y Japón. Según explica, el negocio, sus activos y sus trabajadores se transferirán como parte de la operación, con ciertas excepciones, incluidos los activos y empleados de la planta de Omachi en Japón, que permanecerán bajo la propiedad de Resonac.

"Se establecerá un acuerdo exclusivo de suministro a largo plazo en virtud del cual la planta de Omachi proporcionará toda su producción de electrodos y pines", precisa.

La operación, de acuerdo con esta información, se cerrará "previsiblemente" en el segundo trimestre de 2027, ya que está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre acordadas. Hasta entonces, el negocio continuará operando como parte de Resonac.

"SOCIO IDÓNEO"

La firma asegura que la operación "sentará las bases para la siguiente etapa de crecimiento del negocio, aunando su presencia industrial global, talento, experiencia técnica y relaciones duraderas con los clientes, con la capacidad inversora y la experiencia en desarrollo de negocio del nuevo propietario".

Además, añade, "permitirá reforzar su posición diferenciada en la industria siderúrgica como socio global de soluciones integradas". "Esta propuesta de valor combina electrodos de grafito de alta calidad y tecnología avanzada para la optimización de hornos de arco eléctrico", destaca.

A Aurelius lo define como "un inversor con actividad global y una amplia experiencia en negocios industriales, segregaciones corporativas y transformación operativa".

Con más de 300 operaciones completadas y una amplia presencia internacional, afirma que "complementa la presencia global de Resonac Graphite y AMI Automation", lo que lo convierte en el "socio idóneo" para apoyar su crecimiento.

"A lo largo de su historia, Resonac Graphite y AMI Automation han atravesado importantes periodos de cambio. Sus fortalezas consolidadas, construidas sobre más de un siglo de experiencia industrial y conocimientos técnicos, proporcionan una base sólida para el futuro. Estas fortalezas ayudarán a posicionar al negocio para entrar en 2027 con unas perspectivas de mercado favorables", resalta.