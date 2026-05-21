El respaldo a la huelga de médicos por el Estatuto Marco ronda el 1,5% en el turno de tarde del jueves, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de tarde de este jueves ha sido del 1,31% en los centros sanitarios gallegos, según la información facilitada por la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, ha alcanzado el 1,5%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no ha recibido respaldo durante el turno de tarde.

Así, en el conjunto de los servicios de atención hospitalaria el porcentaje de seguimiento de la huelga en la jornada de tarde ha sido del 1,25%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento del paro ha alcanzado el 1,46% de participación. En el conjunto de los dos niveles asistenciales la huelga ha tenido un seguimiento del 1,35%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 0,88% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 5,49% en el de Ourense; el 2,94% en el de Pontevedra; y el 0,97% en el de Vigo. En el caso de los Complexos Hospitalarios Universitarios de Santiago de Compostela y Ferrol, y del Hospital Universitario Lucus Augusti, la huelga no ha contado con seguimiento en el turno de tarde.

En lo que respecta a la atención primaria, por áreas sanitarias, el respaldo ha sido el siguiente: en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,45%; y en la de Vigo del 6,20%.

En las áreas sanitarias de A Coruña e Cee; Santiago de Compostela e Barbanza; Ferrol; Pontevedra e O Salnés; y en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos la huelga tampoco ha obtenido respaldo.

Por último, en cuanto a las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la huelga tampoco ha cosechado seguimiento.