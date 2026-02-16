El respaldo a la huelga de médicos en Galicia por el Estatuto Marco cae al 3,68% en el turno de tarde, según Sanidade

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de tarde de este lunes ha caído al 3,68% en los centros sanitarios de la comunidad gallega.

Así lo ha comunicado la Consellería de Sanidade, que señala que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servicio Gallego de Salud, en el turno de tarde alcanzó el 2,53%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 0,81%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 2,23 %.

Por su parte, en lo que respeta a la atención primaria el respaldo a la huelga ha alcanzado el 5,65% de participación.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 2,68 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; no ha contado con seguimiento en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; ha sido del 1,67 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol; del 2,78 % en el Hospital Universitario Lucus Augusti; del 4,94 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; del 5,8 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y del 0,94 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio ha alcanzado el 2,53%.

En lo que respecta a los hospitales comarcales, el respaldo ha alcanzado el 5 % en el Hospital Público de Barbanza. En los hospitales de Cee, de A Mariña, de Monforte de Lemos, de O Barco de Valdeorras, de Verín y de O Salnés, la huelga no ha contado con seguimiento. Por lo tanto, en el conjunto de los hospitales comarcales el seguimiento medio de la huelga ha sido del 0,81 %.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de tarde por áreas sanitarias ha sido el siguiente: área sanitaria de A Coruña y Cee, 1,43 %; área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, 3,64 %; área sanitaria de Ferrol, 2,78 %; área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,75 %; área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 8,97 %; área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, 8,89 %; y área sanitaria de Vigo, del 11,03 %.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangre, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no ha habido respaldo en el turno de tarde.