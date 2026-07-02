Restablecida la circulación ferroviaria entre A Gudiña y Sanabria tras interrumpirse por una incidencia en la catenaria

Archivo - Una trabajadora de la limpieza trabaja en los andenes en la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, y Puebla de Sanabria ha sido restablecida tras solucionarse la incidencia originada por una falta de tensión en la catenaria, lo que provocó que los trenes no pudiesen circular en ese tramo durante unas cinco horas.

Durante la mañana de este jueves, los servicios de alta velocidad con origen y destino Galicia se han visto afectados con retrasos con motivo de esta avería, en concreto, todas las relaciones entre Madrid y Galicia (Santiago de Compostela, Lugo y Vigo).

Mientras, fuentes de Renfe consultadas por Europa Press confirmaron que la avería en la infraestructura ferroviaria afectó a toda la línea Madrid-Castilla y León-Galicia.

Asimismo, estableció un plan alternativo de transporte por carretera entre A Gudiña y Puebla de Sanabria y habilitó cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que así lo soliciten.

Una vez solucionada la incidencia y restablecida la circulación, Renfe ha trasladado que los trenes comienzan a recuperar de forma paulatina sus frecuencias de paso habituales.