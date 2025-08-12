Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y Ourense, pero sigue cortado el AVE Galicia-Madrid por el fuego

Archivo - Tren que va a efectuar un viaje por el nuevo tramo de alta velocidad Pedralba de la Pradería-Ourense, en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor, a 22 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Perteneciente a la Línea de Alta Velocidad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La circulación de tren entre Santiago y Ourense ha sido restablecida esta tarde de martes tras permanecer cortada desde las 13,45 horas por un incendio en las inmediaciones de la vía en la ciudad de As Burgas.

De ello han informado Renfe y Adif, al tiempo que indican que permanece cortado el tramo en la línea de alta velocidad Galicia-Madrid entre Ourense y Taboadela.

La circulación de trenes en el corredor Galicia-Madrid se encuentra suspendida desde las 13,45 horas por un incendio entre Taboadela y Ourense. Adif ha cortado la tensión en ese tramo por varios focos en la zona a petición de los bomberos.

Renfe ha preparado un plan alternativo por carretera entre A Gudiña y Ourense para los trenes del corredor que están en circulación. De este modo, el AVE Madrid Chamartín (11:17)-Vigo Urzaiz (15:26), que se encontraba detenido en Taboadela por esta incidencia tuvo que retroceder a la estación de A Gudiña para ser transbordado. Renfe ha previsto una decena de autobuses para que los viajeros de este tren puedan proseguir su viaje a destino.

Asimismo, Renfe informa que dispondrá un tren especial lanzadera entre Madrid y Zamora (y viceversa) con paradas en Segovia y Medina (alta velocidad) para quienes viajen a esos destinos.

La Consellería do Medio Rural informa que el fuego se encuentra activo desde las 14.14 horas en el municipio de San Cibrao das Viñas --colindante a Ourense--, parroquia de Noalla.

La Policía Local de Ourense ha confirmado que se ha desalojado a algunos vecinos de Seixalbo (Ourense) por la proximidad del fuego a las viviendas, en las proximidades del parque empresarial de Barreiros.

Fuentes de Renfe explican a Europa Press que todavía no está determinada la causa de los fuegos, si bien personal de la compañía ha trasladado a viajeros afectados que el fuego lo produjo el propio tren a su llegada a la ciudad.

Todo ello ocurre en una jornada en la que la Xunta ha decretado la Situación 2 en toda la provincia de Ourense por una "preocupante" ola de incendios, con hasta 50 al día, que achaca a una "altísima actividad incendiaria".