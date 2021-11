El Resurrection Fest 2022 confirma a Mastodon y su cartel con toda la programación de los cinco días del evento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización del Resurrection Fest ha dado a conocer el cartel definitivo de la próxima edición de este festival, que se celebrará el próximo año en el municipio de Viveiro, y ha confirmado nuevas incorporaciones a la programación, entre ellas la de los estadounidenses Mastodon.

El conjunto de Atlanta ha sido una de las principales peticiones de los seguidores del festival en los últimos años, según traslada la organización en un comunicado, con la publicación este año de su último álbum 'Hushed and Grim'. Al cartel también se unirán tres bandas más: The Raven Age, Ciclonautas y Bourbon Kings.

Por otro lado, han anunciado que este viernes a las 12,00 se pondrán a la venta las entradas para cada uno de los cinco días del festival, a un precio de 79 euros más gastos, mientas que las de la fiesta de presentación estarán a 39 euros más gastos.

El Resurrection Fest de 2022 se celebrará entre el 29 de junio y el 3 de julio del próximo año. Avenged Sevenfold (fecha única en España y una de las pocas actuaciones en Europa el año que viene), Korn (único festival en España), Judas Priest - 50 years (celebrando sus 50 años como uno de los referentes del heavy metal), Deftones y Sabaton (con la mayor producción que han tenido nunca en España) serán los encargados de encabezar cada uno de los cinco días de festival.

A estas bandas se suman Bring Me The Horizon con una gran producción, Rise Against (único festival en España), Bullet For My Valentine y Opeth. Heaven Shall Burn, Sepultura, Jinjer, Rise of the Northstar, Spiritbox, Caliban, Dagoba, Beyond The Black, Eskimo Callboy, Our Hollow Our Home, y Deadly Apples se mantienen en el escenario principal, mientras y se recupera a Crossfaith y se añade a Alien Weaponry, entre otras muchas propuestas.