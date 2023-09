A reunión do Ecofin reúne a 1.600 persoas e representantes duns 60 países este venres e sábado en Santiago

Está previsto que acudan unhas 1.600 persoas a un encontro con ao redor de 100 delegacións e uns 350 medios de comunicación

A reunión informal ministerial de Asuntos Económicos e Financeiros da Unión Europea reunirá a representantes duns 60 países este venres 15 e o sábado 16 en Santiago de Compostela.

En total, está previsto que participen unhas 1.600 persoas, nun encontro con ao redor de 100 delegacións e uns 350 medios de comunicación confirmados.

Os 60 países que se darán cita na capital galega estas dúas xornadas representan en torno ao 14% da poboación e o 21% do produto interior bruto (PIB) mundial. En concreto, acudirán uns 50 ministros, deles unha vintena de América Latina.

Para dar conta da relevancia do evento, fontes gobernamentais destacan que se trata da reunión informal de maior magnitude e precisan que terá lugar na cidade máis pequena de todas aquelas que albergan este tipo de foros.

COOPERACIÓN

As sesións de traballo céntranse no avance da autonomía estratéxica e no reforzo da cooperación económica internacional, especialmente con América Latina.

No marco do Ecofin celébrase por primeira vez unha reunión conxunta con ministros e institucións financeiras internacionais da rexión de América Latina e o Caribe, organizada en colaboración con CAF-Banco de Desenvolvemento de América Latina e o Caribe. Estas reunións viran ao redor dun tema común: 'Cara a unha Economía Verde e Dixital Global'.

CONCRETAR PROXECTOS

O primeiro punto do venres 15 abordará cuestións crave como a axenda de investimento de 'Global Gateway UE-ALC' na rexión de América Latina e o Caribe, que inclúe máis de 130 proxectos.

Fontes gobernamentais sinalan que a intención en Santiago é "seguir dando pasos para ir concretando esta axenda e ir materializándoa en avances concretos".

Existen proxectos nun estadio "máis avanzado", como algúns de xeración de hidróxeno verde, potabilización de auga e reforzo do transporte público sustentable, entre outros.

En paralelo, están organizados eventos como o almorzo do Banco Interamericano de Desenvolvemento, sobre un programa para a protección da Amazonía.

Outra cuestión destacada será a discusión sobre a rede global de seguridade financeira. Neste ámbito, espérase que a cita de Compostela "permita seguir achegando posturas", apuntan as fontes gobernamentais.

SEGUNDO DÍA

O segundo día, o sábado 16, arrincará cun almorzo entre ministros e a vicepresidenta primeira fará un repaso sobre o expediente relativo ás regras fiscais. A idea neste extremo é analizar os avances que se produciron desde xullo e "ir aterrando" a partir do catro temas acordados entón.

Haberá tamén un repaso á situación económica e perspectivas, no que "adoitan saír" cuestións como a implementación dos fondos para a recuperación e os efectos da guerra de Ucraína.

A primeira sesión de traballo ten que ver coa coordinación da política fiscal e monetaria e contará coa presenza de dous investigadores, após o que se discutirán "principais retos", do mesmo xeito que no apartado referido á seguridade económica e bens públicos europeos, cunha presentación a cargo doutro académico.

NADIA CALVIÑO

Esta reunión informal prodúcese coa candidatura de Nadia Calviño á presidencia do Banco Europeo de Investimentos sobre a mesa, e "a total convicción de España en canto á súa fortaleza" e "potencia", pola súa "cualificación técnica" e "experiencia".

En calquera caso, fontes gobernamentais recoñecen "a calidade das candidaturas que presentaron os países en liza", o que ao seu xuízo "fala da importancia estratéxica" desta institución.