De reunirse con el personal a retirar una bandera de Palestina: Candia arranca su andadura como alcaldesa de Lugo

Elena Candia se reúne con representantes del personal municipal. - GOBIERNO DE LUGO

LUGO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La popular Elena Candia ha arrancado su nueva etapa como alcaldesa de Lugo y ha optado por poner en el foco en este primer día de mandato al personal municipal, con cuyos representantes se ha reunido. Pero antes, ya en la propia jornada de la moción de censura que le ha dado el bastón de mando, el cambio se ha dejado percibir en otros pasos como la retirada del balcón de O Vello Cárcere de una bandera de Palestina.

La nueva alcaldesa ha abierto su agenda de este viernes a primera hora de la mañana reuniéndose con los representantes del comité de empresa (CC.OO., UGT, USO y CIG) y de la junta de personal del Ayuntamiento de Lugo, encuentros en los que participaron miembros de los distintos sindicatos (CSIF, Unión Sindical de Bomberos, CC.OO., UGT, USO y CIG).

Elena Candia les trasladó a todos ellos su voluntad de mantener una relación basada en el diálogo, la escucha y la colaboración permanente con los trabajadores municipales. "Trabajar coordinadamente, atender sus demandas y resolver sus peticiones tuvieron el primer hueco de mi agenda", ha señalado.

La popular se enfrenta así a una de las áreas más conflictivas del Ayuntamiento y que más controversia y críticas ha generado hacia la gestión municipal cuando estaban en la oposición. Como primer paso, les ha emplazado a mantener la próxima semana una mesa de trabajo.

Candia ha insistido en su disposición a escuchar sus demandas y prioridades, "con la voluntad de avanzar en una mejor organización interna y en la planificación de las necesidades de personal más urgentes".

Con el comité de empresa se reunirán previamente para fijar las prioridades y profundizar en sus demandas, y poder establecer una lista de aquellas que puedan resolverse en los próximos meses. La Junta de Personal ya ha avanzado que sus demandas más urgentes pasan por progresar en la carrera profesional y en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

La alcaldesa ha reconocido ante el personal municipal que los trabajadores son "una pieza fundamental para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y la atención a la ciudadanía", y ha puesto en valor el trabajo que realizan los empleados públicos "incluso en departamentos que llevan años asumiendo una importante sobrecarga de trabajo". Elena Candia subrayó que "un Ayuntamiento que funciona mejor por dentro puede prestar mejores servicios a los lucenses".

TRASPASO DE PODERES

Elena Candia ha mantenido esta mañana también una difícil reunión con los miembros del gobierno saliente, PSOE y BNG, para hacer el traspaso de poderes. En este encuentro, Elena Candia mostró su disposición a mantener compromisos adquiridos por ellos. Así, puso como ejemplo el programa 'Muralleando', cuya continuidad ha solicitado el BNG.

Pero la agenda que ha heredado la alcaldesa para este primer día es muy completa y en ella figuran asuntos más institucionales, como su presencia en la Mesa Local de Seguridad para coordinar los actos de la Guardia Real en la ciudad o su reunión con el coronel jefe de este organismo.

OFICIO DE UNA BODA

Además, se incluyen otras actividades de carácter social, como una visita a los participantes en la caminata saludable por la Muralla que organiza la Asociación Contra el Cáncer, una comida con dos empleados de Medio Rural que se jubilan e incluso oficiar una boda.

Después de una ajetreada mañana, le quedan dos inauguraciones por la tarde: la de la feria Equigal, con la exhibición ecuestre de la Guardia Real, y la exposición "O Río que nos move", en O Vello Cárcere.

PRIMERA PROTESTA: BANDERA DE PALESTINA

Pero más allá de la agenda como tal, el cambio político se dejó sentir ya en la primera jornada, con pasos no exentos de polémica como por ejemplo el de retirar del balcón de O Vello Cárcere la bandera de Palestina, colocada hace dos años.

A la espera de si da alguna explicación por esta decisión, el nuevo gobierno local se enfrentará este sábado, a las 12.00 horas, a una concentración convocada por el grupo Lugo por Palestina en protesta por un paso que provocó críticas en la pasada jornada, por ejemplo, por parte del portavoz local del BNG, Rubén Arroxo.

"El PP no lleva ni cinco horas en la Alcaldía de Lugo y la primera medida es arrancar un símbolo solidario y por la paz. No vienen a aportar nada a Lugo, vienen a destruir e imponer su doctrina", lamentó, alegando que la bandera estaba situada "en un edificio que será reconocido como de memoria histórica".

CONTACTOS CON ASOCIACIONES

Uno de los colectivos que no ha querido esperar para acercarse a hablar con la nueva alcaldesa ha sido Lugo Monumental, que, según afirman, ya ha remitido un resumen de las necesidades más urgentes para el casco histórico, un documento que recoge las reclamaciones efectuadas durante el proceso de peatonalización del centro histórico.

El remitido es un documento que analiza, punto por punto, las carencias y urgencias que la asociación percibe en esta zona del centro de la ciudad.