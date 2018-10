Rey Varela será candidato en Ferrol: "He decidido dar el paso para volver a ser vuestro alcalde"

Actualizado 08/09/2018 14:05:23 CET

Asegura que lo hace "con la misma ilusión de hace diez años, pero con mucha más experiencia"

FERROL, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ferrol y conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha anunciado este sábado que será el candidato de los populares en la ciudad naval en las municipales del próximo año.

"He decidido dar el paso y presentarme nuevamente a la presidencia del Partido Popular de Ferrol para volver a ser vuestro alcalde", ha proclamado Rey Varela en un anuncio realizado en el mediodía de este sábado en un acto de partido organizado en las instalaciones de un hotel de la ciudad.

Ante un auditorio repleto, Rey Varela ha trasladado que se presenta para este cargo "con la misma ilusión de hace diez años, pero con mucha más experiencia", según dice, "gracias al presidente Feijóo" y a "todos" sus compañeros de partido. "Me entrego a Ferrol de lleno, sin reservas y sin segundas derivadas, sabiendo muy bien lo que supone este compromiso, en una entrega en la que dependo tan solo de los ferrolanos, y que lo hago además con el apoyo y comprensión de mi familia", ha afirmado.

"Me presento con toda la humildad e ilusión para iniciar una nueva etapa, con un equipo y proyecto que iremos construyendo en los próximos meses, con el que iremos sumando con personas a las que no miraremos a quien votan, ya que Ferrol nos necesita a todos", ha exclamado en su discurso.

En un discurso realizado ante unos 300 militantes y simpatizantes, se ha mostrado visiblemente emocionado en determinados momentos como al hacer balance de los años vividos y al acordarse de algunos de los alcaldes y concejales del PP de Ferrol ya fallecidos.

"El futuro de Ferrol es de los ferrolanos y no podemos permitir que nos lo arrebaten con las batallitas partidarias o con mentiras lo que nos corresponde", ha dejado claro.

Todo ello, mientras Rey Varela sigue como conselleiro de Política Social y a la espera de la remodelación de Gobierno que está prevista en el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo.

CONGRESO

En el acto celebrado en Ferrol también se han dado cita el secretario xeral del PPdG, Miguel Tellado, y el presiente provincial, Diego Calvo, ambos también ferrolanos.

Allí, Rey Varela ha pedido apoyo a los militantes para que lo apoyen en el congreso local del partido, fijado para el 22 de septiembre. Lo habitual en el PP es que el presidente local sea el candidato.

Sostiene que su decisión de presentarse es para "evitar que los ferrolanos se tengan que ir de su ciudad en busca de una oportunidad laboral, para lograr que Ferrol se integre en la red de ciudades más dinámicas del norte peninsular, con sus potencialidades". Además, reclama que "Ferrol vuelva a estar presente en el mapa político de España y de Galicia, y no solo por los líos".

Junto a esto, Rey Varela ha asegurado que uno de los motivos que le han llevado a dar "este paso" han sido "los ciudadanos". "Me paran por la calle, de todos los partidos, no solo del PP, y me animaban a presentarme", explica.

Finalmente, ha lanzado también un mensaje al gobierno local de que vuelve a presentarse para pelear por la Alcaldía. "Yo no vuelvo a Ferrol, es que yo nunca me he ido, y por eso os pido vuestro apoyo para seguir construyendo este gran partido y para poner a disposición de los vecinos el mejor equipo y proyecto", ha sentenciado.