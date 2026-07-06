Ribas de Sil (Lugo) registra 42.3ºC, la temperatura máxima en Galicia este lunes

Archivo - Bañistas y patos en playa de la Antena en el río Miño, a 8 de agosto de 2023, en Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad lucense de Ribas de Sil ha registrado la temperatura máxima de Galicia este lunes con 42.3 grados a las 16.10 horas, según la estación que MeteoGalicia tiene en San Clodio.

En una jornada con alerta roja por altas temperaturas en 46 municipios del centro de Lugo y de la montaña de Ourense, los termómetros también se han situado por encima de los 40 grados en Ourense (40.8ºC), en Monforte de Lemos (40.4ºC), en Leiro (40.2ºC) y en Pantón (40.1ºC).

Para este martes, MeteoGalicia avanza una bajada de temperaturas, por lo que la Administración autonómica ha rebajado los niveles de alerta y mantiene únicamente alerta amarilla en el centro y montaña de Lugo, noroeste y montaña de Ourense y en el interior de Pontevedra.