Rocío Núñez será la candidata de Sumar Galicia en Santiago con el objetivo de "reforzar" Compostela Aberta

Rocío Núñez, candidata de Sumar Galicia en Santiago de Compostela. - SUMAR GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agrupación local de Sumar Galicia en Santiago ha elegido, por unanimidad, a Rocío Núñez Rúa como candidata de la formación a las elecciones municipales de 2027 en la capital gallega, con el objetivo de "reforzar" el espacio de Compostela Aberta.

Tal y como ha detallado Movemento Sumar en una nota de prensa, la candidatura muestra su apoyo a Compostela Aberta con la voluntad de "contribuir a la unidad de la izquierda" y dar "un nuevo impulso progresista" al gobierno local.

"Me presento para unir a la izquierda, para reforzar a Compostela Aberta y, sobre todo, para darle un impulso progresista al gobierno de Santiago. Queremos consolidarlo, ampliar su capacidad de transformación y conseguir que las políticas municipales lleguen a más gente", ha señalado Núñez.

Asimismo, la candidata ha criticado el "modelo de ciudad del PP", subrayando que "los derechos no se pagan con bonos" y que "las necesidades de las personas, como la vivienda o los cuidados, no pueden ser una oportunidad de negocio". En definitiva, ha subrayado: "Nos unimos para impedir que el PP gobierne en Santiago".

Sobre Rocío Núñez, que forma parte de la Ejecutiva Nacional de Sumar Galicia y es la secretaria de Feminismos y Luchas LGTBIQA+ de Movimiento Sumar a nivel estatal, la organización ha destacado que se trata de una de las personas de Galicia "que más vive y conoce el tercer sector", con una trayectoria que "conecta el trabajo en las entidades sociales con la experiencia en el sistema público de protección a la infancia y en los servicios sociales municipales".