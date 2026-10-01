Rocío Núñez será la candidata de Sumar Galicia en Santiago con el objetivo de "reforzar" Compostela Aberta

Rocío Núñez, candidata de Sumar Galicia en Santiago de Compostela.
Rocío Núñez, candidata de Sumar Galicia en Santiago de Compostela. - SUMAR GALICIA
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 12:36
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La agrupación local de Sumar Galicia en Santiago ha elegido, por unanimidad, a Rocío Núñez Rúa como candidata de la formación a las elecciones municipales de 2027 en la capital gallega, con el objetivo de "reforzar" el espacio de Compostela Aberta.

   Tal y como ha detallado Movemento Sumar en una nota de prensa, la candidatura muestra su apoyo a Compostela Aberta con la voluntad de "contribuir a la unidad de la izquierda" y dar "un nuevo impulso progresista" al gobierno local.

   "Me presento para unir a la izquierda, para reforzar a Compostela Aberta y, sobre todo, para darle un impulso progresista al gobierno de Santiago. Queremos consolidarlo, ampliar su capacidad de transformación y conseguir que las políticas municipales lleguen a más gente", ha señalado Núñez.

   Asimismo, la candidata ha criticado el "modelo de ciudad del PP", subrayando que "los derechos no se pagan con bonos" y que "las necesidades de las personas, como la vivienda o los cuidados, no pueden ser una oportunidad de negocio". En definitiva, ha subrayado: "Nos unimos para impedir que el PP gobierne en Santiago".

   Sobre Rocío Núñez, que forma parte de la Ejecutiva Nacional de Sumar Galicia y es la secretaria de Feminismos y Luchas LGTBIQA+ de Movimiento Sumar a nivel estatal, la organización ha destacado que se trata de una de las personas de Galicia "que más vive y conoce el tercer sector", con una trayectoria que "conecta el trabajo en las entidades sociales con la experiencia en el sistema público de protección a la infancia y en los servicios sociales municipales".

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