Román Rodríguez confirma máis de 500 millóns para as universidades nos orzamentos de 2024, "un fito histórico"

VIGO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, confirmou este xoves que a Xunta destina nos seus orzamentos de 2024 máis de 513 millóns de euros ás universidades públicas, "un fito histórico".

Así o trasladou nun acto en Vigo, no marco da firma dun convenio co reitor Manuel Reigosa, no que destacou que "por primeira vez" a Xunta supera os 500 millóns na partida para as institucións académicas.

O conselleiro constatou que este incremento do 5 % pon de manifesto o "compromiso" da Xunta co sistema universitario público galego e que, ademais, permite avanzar no obxectivo de alcanzar, "en breve", o 1 % do PIB de recursos públicos destinados ás universidades (fixado a nivel nacional para o ano 2030).

Respecto diso, lembrou que no seu día o goberno galego aprobou o plan de financiamento das universidades para o período 2022-26 (cun financiamento global inicial de 3.177,4 millóns de euros), que permite a estas institucións ter "estabilidade financeira" e poder abordar "unha planificación ordenada".