Román Rodríguez pide "transparencia y responsabilidad" a la UDC respecto a su gestión económica

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, pide "transparencia y responsabilidad" a la UDC con su gestión económica y se pregunta por qué, con el mismo plan de financiación, dos universidades no tienen problemas y una sí.

Según ha explicado ante los medios de comunicación este miércoles, las tres universidades gallegas cuentan con un plan de financiación, puesto que Galicia, ha destacado, es una de las pocas comunidades que dispone de una planificación plurianual "que da certezas, seguridad y estabilidad" a los presupuestos de las universidades.

Un plan, ha apuntado, firmado por las tres universidades. "Vemos que en dos (Universidade de Santiago y de Vigo) está funcionando razonablemente bien. Aprueban presupuestos en tiempo y forma, hacen adquisiciones, están con grandes proyectos, construyendo grandes facultades... y, sin embargo, en la otra la situación es absolutamente diferente", ha relatado.

El responsable autonómico se ha preguntado cómo han podido pasar de unos presupuestos que en 2023 dejaban un remanente positivo a una rémora que, según una auditoría, llegaría a los 19 millones en 2024.

"Obviamente nos tendrán que decir por qué. Y ahí pedimos transparencia, mucha transparencia y que se asuman las responsabilidades de lo que se está haciendo porque quien tiene la capacidad para gestionar los recursos, para aprobar presupuestos, para aprobar partidas... es la propia universidad", ha declarado.

Román Rodríguez ha reiterado su exigencia de transparencia, "básica y fundamental", para poder hacer un diagnostico de la situación. A esto suma críticas al plan de ajuste presentado por la UDC en 2025. "A todas luces ese plan parece ineficaz y parece que no está cumpliendo con los objetivos", ha lamentado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las entidades públicas. "Es muy fácil decir: dadme más. Pero yo me pregunto: ¿por qué en dos no hay problemas significativos y una está en esta situación?", ha reiterado.

"Seguimos demandando transparencia y responsabilidad. Sobre todo en este momento, en el que estamos iniciando la negociación de un nuevo plan de financiación", ha rematado.