Román Rodríguez reivindica un "código de circulación" de IA en la educación y sitúa a Galicia como "pionera"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en la clausura del I Foro Europeo EducaIA - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta, Román Rodríguez, ha abogado por establecer un "código de circulación" que regule el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo y ha situado a Galicia como "pionera" en este ámbito gracias a su Ley de Educación Digital, todo ello en el marco de la celebración del I Foro Europeo EducaIA en Santiago de Compostela.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Rodríguez ha destacado que Galicia se sitúa a la vanguardia gracias a la tramitación de la Ley de Educación Digital, un proyecto de ley actualmente en debate parlamentario que ha calificado como "innovador, único y pionero en España".

Según ha recordado, este marco normativo busca regular los derechos, deberes y obligaciones en las aulas, definiendo con claridad "qué se puede hacer y qué no" con la IA y las nuevas tecnologías.

El titular de Educación de la Xunta ha remarcado que la IA es una herramienta que ya emplean cotidianamente tanto el profesorado como el alumnado en sus domicilios y, ante esta realidad, ha sostenido que la cuestión clave no es cuestionar su uso, sino ver cómo se utiliza.

"Creo que estamos en la buena línea y los expertos internacionales que participan así lo demuestran. El debate no es si se puede utilizar la inteligencia artificial en la educación o no, sino cómo hacerlo para preservar a la persona y al individuo en el centro y ser capaces de extraer de esta herramienta su máximo rendimiento para mejorar todo el proceso de aprendizaje", ha aseverado Rodríguez.

Asimismo, el conselleiro ha valorado la cita como un "evento muy singular" en el que responsables políticos de diez comunidades autónomas y expertos internacionales abordan una "reflexión colectiva" para minimizar los riesgos tecnológicos y extraer el máximo potencial pedagógico de la IA.

En concreto, el I Foro Europeo EducaIA ha reunido este viernes en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela a representantes institucionales y profesionales del sector educativo. Concebido como "un espacio de reflexión estratégica de alto nivel", el encuentro ha articulado su programa en torno a cinco ejes: el impacto de la IA, la ética y gobernanza, la innovación en políticas públicas, las alianzas estratégicas y el posicionamiento de Galicia en Europa.

Por su parte, los consejeros de otras comunidades autónomas, como las Islas Baleares, Andalucía o Castilla y León han incidido en la importancia de que la IA "redunde en beneficio para el docente" y que, por consecuencia, "le ayude en su trabajo y en la calidad educativa".

La necesidad de un marco normativo a nivel estatal que regule la IA ha sido otro de los puntos a tratar en sus intervenciones pues, tal y como han subrayado, España no cuenta con un marco regulatorio y exite "un vacío" que las comunidades deben cubrir.

Aún así, la principal conclusión a la que han llegado los ponentes es que la prioridad debería ser la formación del docente y la implicación de las familias. Con todo, Román Rodríguez ha sido el encargado de clausurar el evento junto a sus homólogos de Andalucía, María del Carmen Castillo; de Islas Baleares, Antoni Vera; y de Castilla y León, María Pardo.