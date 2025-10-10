RTVE ofrecerá por primera vez la narración en gallego de los partidos de la Selección Española

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE ofrecerá por primera vez en la historia la narración en gallego de los partidos de la Selección Española el sábado y el martes ante Georgia y Bulgaria, respectivamente.

Según ha informado RTVE en un comunicado, la transmisión ofrecerá la opción de escoger la lengua gallega mediante la segunda pista de audio de los televisores o bien mantener la primera con la narración en castellano.

La narración correrá a cargo de Carlos Jiménez, habitual narrador de grandes eventos para RNE, y Enrique Morales, redactor de deportes de RTVE en Vigo y las aportaciones técnicas de Manel Fernández Anidos, exfutbolista internacional de la sub-21 para España, que jugó en el Celta y en el Racing de Ferrol.

El España-Georgia que se jugará este sábado, día 11, a las 20.45 horas en el Martínez Valero de Elche, y el España-Bulgaria, el próximo martes, 14 de octubre, en Valladolid también a las 20.45 horas.

El encuentro del martes 14 también se podrá seguir por La 2Cat, que comienza sus emisiones el lunes 13 y volverá a emitir los partidos de la Selección Española y la Copa del Rey en catalán. David Figueira y Chapi Ferrer pondrán sus voces en las retransmisiones.