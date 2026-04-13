Rueda, abierto al regreso político de Villares, defiende que era "un buen servidor público": "Depende de él"

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, abraza al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, en el acto de posesión de la nueva conselleira. Foto de archivo. - ÁLVARO BALLESTEROS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes que el exconselleiro do Mar Alfonso Villares era "un buen servidor público" y que, tras el archivo de la denuncia contra él por agresión sexual que acabó en los juzgados, "no tendría problemas para volver a la vida pública", si bien ha matizado que dar el paso "depende de él".

Tras dimitir como conselleiro a raíz de una denuncia por agresión sexual, el exalcalde de Cervo se reincorporó a su puesto de trabajo como veterinario dependiente del servicio de la Consellería do Medio Rural. Un juzgado ferrolano archivó el caso y la semana pasada la decisión fue ratificada por la Audiencia Provincial.

Rueda ha sido preguntado acerca de si mantiene su deseo de reincorporar a Villares a la vida pública y si considera que quienes le criticaron deberían pedir disculpas. El presidente ha replicado que quienes le dirigieron duros "ataques personales" deberían ahora pedir disculpas al exconselleiro "al menos con el mismo énfasis".

"Supongo que no lo harán. Pero esto califica a cada persona, lo que es capaz de decir en un momento y en otro", ha esgrimido el mandatario gallego, quien ha esgrimido que "seguro" que lo sucedido ha sido "muy duro" para Villares, quien "era un buen servidor público".

El presidente gallego ha remarcado que dimitió "por las razones que son conocidas por todos" y ha manifestado que, tras el pronunciamiento judicial que archiva el caso, "no tendría problemas para volver a la vida pública". Pero ha agregado que es "una cosa que depende de él".

Y ha insistido en que ahora sí es momento de ver si los responsables políticos que lo criticaron cuando dimitió ahora "van a decir lo contrario o a pedir disculpas". "De todo lo demás, habrá tiempo a hablar", ha zanjado.