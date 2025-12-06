Rueda aborda con la nueva fiscala superior de Galicia los "retos" a los que se enfrenta la justicia en la comunidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una reunión con la nueva fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió con la nueva fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, para abordar los "retos" ala que se enfrenta la justicia en la comunidad gallega y apostaron por reforzar la cooperación institucional.

Así lo ha trasladado la Xunta en un comunicado, en el que ha remarcado que el Ejecutivo gallego avanza en la implantación de la Ley estatal de eficiencia del servicio público de justicia, con la fase III, correspondiente a los partidos judiciales de las siete grandes ciudades.

En la reunión también hicieron referencia al compromiso de la Xunta con la Administración de Justicia y su modernización, con la creación de nuevas plazas para 2026 de funcionarios tanto en las secciones de violencia sobre la mujer como en las fiscalías; avances en la digitalización a través del III Plan Tecnológico de la Administración de Justicia en Galicia. Senda 2025, y mejoras en las infraestructuras judiciales.

Carmen Eiró es la primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Galicia, lo que supone un hito en el sistema judicial gallego, donde las mujeres ocupan el 47,7% de las fiscalías superiores, el 43,2% en fiscalías provinciales y el 56% en fiscalías de área.