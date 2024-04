Rueda se abre a que la Xunta cofinancie Altri si "cumple con el medio ambiente" y "crea futuro industrial"

El presidente se pregunta si los socialistas "están preparando la negativa" del fondos europeos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abierto la puerta a que la Administración autonómica cofinancie el proyecto que la compañía Altri plantea para el municipio lucense de Palas de Rei si "cumple con el medio ambiente" y "crea futuro industrial".

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo durante la primera sesión de control de la XII Legislatura, en la que el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien le ha exigido a la Xunta "claridad, información y transparencia" y le ha pedido Rueda que clarifique la financiación del Gobierno gallego a "un proyecto que declaró estratégico".

Al respecto, Rueda se ha preguntado si los socialistas estaban "preparando la negativa" del Gobierno a de fondos europeos", unos fondos que el Ejecutivo estatal "tiene embolsados sin repartir" a las Comunidades.

"¿Me está diciendo usted que el problema ahora es qué va a aportar la Comunidad autónoma para este y el resto de proyectos?", le ha preguntado Rueda, que ha señalado que la Xunta estará atenta al reparto de estos fondos y ha subrayado que la Xunta "estará comprometida" con todos los proyectos que "cumplan" y generen empleo.

"Si le piden cofinanciación a todo el mundo, con el de Galicia, para los proyectos que cumplan medio ambientalmente, que creen futuro industrial y puestos de trabajo, la Xunta de Galicia va a estar ahí comprometida, no le quede ninguna duda", ha manifestado.

El presidente ha respondido de este modo a la pregunta en la que Besteiro le ha trasladado que "lo único que saben" los gallegos sobre las celulosas es que "echan humo y huelen mal" y le ha dicho que la ciudadanía tiene derecho a "demandar la información necesaria" que garantice "transparencia y certeza" sobre este proyecto.

El socialista se ha referido a las "variaciones" del proyecto anunciado, que "inicialmente iba a generar 4.000 o 2.500 empleos" y después de ser abierto a información pública se quedó en "menos de 500" para una gran celulosa. De este modo, le ha emplazado a explicar si la Xunta iba a garantizar financiación pública, el impacto medioambiental que va a provocar y las modificaciones del mapa forestal de Galicia".

FONDOS EUROPEOS

En su intervención, además, el portavoz socialista le ha afeado al dirigente popular la "falta de política industrial" de su gobierno, que ha tachado de "conformista", y le ha criticado que "dejasen sin ejecutar el 60% de los fondos del plan de recuperación asignados a Galicia".

Así, ha señalado que, según datos oficiales, la Comunidad gallega solo ejecutó 630 de los 1.525 millones de euros asignados mientras la Xunta "adopta la renuncia como política industrial".

Al respecto, Rueda le ha replicado asegurando que muchos de los fondos asignados a Galicia aún están sin transferir por parte del Gobierno. "Usted me dice que tenemos 1.500 millones de euros asignados de Next Generation, de los cuales más de 300 están sin transferir, y me están diciendo que también tengo que tener ejecutados los que no me han transferido... Así es imposible", ha dicho para afearle la "falta de seriedad" de las cifras aportadas.

Frente a ello, ha sostenido que datos del propio Ministerio de Hacienda señalan que Galicia "está a la cabeza" de ejecución de los fondos europeos.

Rueda se ha pronunciado de este modo en el pleno de la Cámara, en la que le ha trasladado a Besteiro que habrá tiempo en las distintas sesiones de control de intercambiar cifras. "Espero que aquí si permanezca un poco", le ha trasladado en una intervención en la que ha criticado el "baile de puestos" por parte del socialista.

LORENZANA TAMBIÉN DESTACA EL COMPROMISO DE LA XUNTA

Esta mañana, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reiteraba la rigurosidad con la que trabajan los técnicos autonómicos para determinar la "viabilidad económica y medioambiental" del proyecto de Altri y ha afeado al PSdeG que ponga "en duda" su profesionalidad.

En respuesta a una interpelación planteada por el grupo socialista, Lorenzana ha instado también al PSdeG a posicionarse respecto al proyecto. "Creo que tienen realmente que posicionarse en este punto. Tienen que liderar realmente su formación política y no seguir escondiéndose todos los días por lo que piensa otro partido político", ha afirmado.

Lorenzana ha vuelto a asegurar, como ya hizo este martes en sesión plenaria, que el compromiso de la Xunta con cualquier proyecto que sea "estratégico o prioritario" para Galicia es "absoluto", pero que no se trata de un proyecto público, sino de uno privado. Y ha incidido en que la propuesta está colgada en Información Pública, donde se detallan, entre otros aspectos, la creación de empleo que acarrearía.

En cuanto a los fondos destinados, la conselleira ha puesto el foco en los fondos de los Perte. "¿Saben ustedes que de 33.000 millones solo llegaron a las empresas un 27%? A Galicia, 500 millones. Todo el resto está en el Estado", ha aseverado.