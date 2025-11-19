Rueda acusa al BNG de buscar el "alboroto" en la sanidad tras afearle Pontón "criminalizar" las protestas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento gallego - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de huelga en la Atención Primaria en Galicia ha centrado este miércoles el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el pleno de la Cámara gallega, donde el máximo mandatario autonómico ha acusado a los nacionalistas de tratar de "alargar la tensión" y buscar el "alborto" después de que la líder del Bloque le acusase de "criminalizar las protestas" y lo tildase de "bulopresidente".

Todo ello en la semana previa al paro convocado por varios sindicatos en la Atención Primaria para reclamar, entre otras cuestiones, la retirada de la homologación de los títulos extracomunitarios y la de la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria (FEAP), propuestas que la conselleria de Sanidade ya se ha abierto a debatir pero, que las organizaciones sindicales consideran que no en los términos que demandan los trabajadores.

En su intervención, Ana Pontón ha asegurado que Rueda consiguió "algo muy difícil" como es "poner a todos de acuerdo en contra de su política sanitaria". "Tal es así que hay convocada una huelga por todos los sindicatos, apoyada por colegios profesionales y también por sociedades científicas", ha dicho.

Así las cosas, le ha preguntado a Rueda por "cómo le va a llamar a los convocantes". "Alborotadores, kale borrocas, agitadores todos manipulados por el BNG", ha ironizado Pontón, que ha asegurado que los profesionales de la sanidad convocan una huelga porque "están hartos de la precariedad y del maltrato" que les da el Gobierno de la Xunta.

"¿Y cuál es la respuesta que da el Partido Popular más ultra de la historia? Pues criminalizar las movilizaciones, insultar y difundir bulos por tierra, por mar y por aire", ha afirmado Pontón, que ha acusado al PP gallego de "inventar una nueva forma de gobierno". "El bulogobierno" con Rueda como "bulopresidente".

Enfrente, el máximo mandatario autonómico le ha respondido asegurando que "vaya disgusto se va a llevar el BNG como no haya huelga" y si se llega a un acuerdo. "Porque ustedes trabajan para que eso no sea así", ha respondido el presidente.

Y es que, según ha trasladado Alfonso Rueda, los que "mandan" en el Bloque trabajan para que "alargar el conflicto social" e ir al "alboroto" para que después Pontón lleve a la sesión de control las movilizaciones. "Es el círculo perfecto bloqueiro", ha dicho.

Rueda, que ha censurado que a Pontón "sólo le importe la pancarta, el alborto y alargar la tensión", ha dicho que los presupuestos para 2026 van a permitir seguir subiendo la inversión en sanidad y situar a Galicia como pionera en asuntos como los cribados y la prevención.