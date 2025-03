Rueda advierte que Altri no recibirá "financiación específica" de la Xunta y pone el foco en el Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha vuelto a exigir este lunes, tras la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el plan de Altri en Palas de Rei (Lugo), "el mismo trato" del Gobierno para los planes empresariales que prevean su ubicación en Galicia que el de otras comunidades, al tiempo que ha avisado: la pastera lusa no va a recibir ningún tipo de "financiación específica" por parte de la Xunta.

Al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, el también jefe de filas del PPdeG ha vuelto ha transmitir "tranquilidad" a los gallegos y a reivindicar el trabajo "de los técnicos", una vez que el proyecto de Altri en Palas, marcado por la contestación social y el rechazo de otras fuerzas políticas, ha recibido el permiso ambiental.

Y preguntado sobre financiación, ha advertido que la empresa deberá referirse al Gobierno central, toda vez que, al margen de los procedimientos generales de apoyos a los que puede concurrir cualquier empresa si cumple con los requisitos, la Xunta no contempla, ha dicho, "financiación específica" para el proyecto de Palas de Rei.

"Me han escuchado muchas veces, y a miembros de la Xunta, que no tenía ningún sentido que los fondos europeos Next Generation para proyectos empresariales siguiesen centralizados en el Ministerio de Industria, que los está manejando y convocando con una celeridad mejorable. Pero el Gobierno central tomó la decisión y es al que le corresponde financiar los proyectos", ha esgrimido.

Por ello, ha insistido, es al Ejecutivo estatal al que cualquier empresa que aspire a lograr la financiación con esos fondos (Altri pretende acceder a unos 250 millones, aproximadamente el 25% de la inversión total) "debe dirigirse". "Si nosotros tuviésemos esos fondos, tomaríamos esa decisión, pero como no los tenemos, no podemos hacerlo", ha aseverado.

Ante su apelación a respetar el trabajo de los técnicos que firman los informes que sostienen la DIA y si él respetará también si los funcionarios de la administración estatal determinan que Altri no tiene derecho a financiación, Rueda ha remarcado que él lo único que exige es "el mismo trato" para Galicia que para otras comunidades.

Y ha incidido en que, este, por el momento "no se ha dado", toda vez que el Gobierno ha exigido la DIA para analizar el proyecto que promueve Altri y, sin embargo, ha comprometido financiación para otros proyectos "mucho antes" de que contasen con este trámite. "Ahí se ve una decisión política clara, al margen de las comprobaciones que después se puedan hacer desde el punto de vista técnico", ha apostillado.