Rueda afirma que el alza de financiación "incluso podría ser perjudicial" para Galicia, según reparto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Consello - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirma que el incremento del 8% de la financiación total para las comunidades autónomas, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, "incluso podría ser perjudicial" para Galicia, en función de su distribución.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello, sobre los datos que ha trasladado el ministro de Hacienda, Arcadi España, este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Veremos cómo se distribuye", ha avisado Rueda, al margen de apuntar a los presupuestos generales del estado y al hecho de "si al final" se aprueban.

"Supongo que uno de los reclamos será aumentar la financiación. Pero si no hablamos de la distribución, ese 8% a mí me dice muy poco. Si unas comunidades van a estar más beneficiadas que otras, ese aumento incluso podría ser perjudicial para Galicia", ha aseverado.

Antes de conocer los datos, a otra cuestión de los medios de comunicación en la misma comparecencia, Rueda ha hecho hincapié en que "después de tantos años sin presupuestos", ahora, en el último año legislatura, "con estos anuncios, en estos momentos", le parece que los trámites relativos a la elaboración de las cuentas "no tienen otra intención" que "desviar la atención", debido a las circunstancias que afronta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, el titular de la Xunta avisa de que "hay muy pocas posibilidades" y el Ejecutivo central "no es capaz de sacar prácticamente ningún acuerdo", mientras el presupuesto es "el más importante". "Se me antoja especialmente difícil", ha incidido Rueda.

"Dudo mucho que un Gobierno que dejó pasar tanto tiempo, este empeño de última hora", ha insistido. En todo caso, ha apuntado a la participación en el CPFF del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien conocerá "los planteamientos" y podrá opinar sobre "si hay intención de hacer unos presupuestos útiles y no en clave electoral". "Me temo que va a ser así", ha apostillado el presidente gallego, sobre este último extremo.

DEUDA

Sobre el déficit y la capacidad de endeudamiento, Alfonso Rueda ha reiterado que la Xunta considera que Galicia "no tiene un problema de deuda".

Por eso estima que "la mayor parte de la capacidad de endeudamiento se va a reservar para la administración central, que está más endeudada y sigue endeudándose".

"Quien tiene ese problema de endeudamiento y cada vez más es el Gobierno central, que por un lado sigue incrementando esa capacidad que se autootorga y por otra sigue aprobando leyes que suponen un aumento de gasto muy importante", ha censurado.

Al respecto, ha resaltado que "preferiría que no se hicieran esas cosas sin diálogo".