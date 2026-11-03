Rueda afirma que el Comité da Seca se va a reunir y que la situación es motivo "de preocupación" pero no "de emergencia"

Archivo - Embalse de Eiras entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que el Comité da Seca se reunirá con el fin de analizar la situación de sequía que afecta a Galicia, una coyuntura que es, ha admitido, causa de "preocupación", pero no "de emergencia". Ha agregado que se tomarán las medidas que corresponda y que aguarda que se puedan solventar los problemas que hay en algunas zonas "cuanto antes".

En declaraciones a los medios en Santiago, el jefe del Ejecutivo gallego ha explicado que, en contra de los pronósticos, el mes pasado fue "uno de los octubres con menos lluvias que se recuerdan en muchísimo tiempo", lo cual ha desembocado en "un momento preocupante, lo que no quiere decir de emergencia".

Precisamente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvía a alertar este lunes del bajo nivel de ocupación de la presa de Eiras, al transmitir que estaba al 33,6% de su capacidad, y bajando "a razón de 0,6 puntos por día", por lo que solo se podía garantizar agua de calidad óptima para el consumo unos 24 ó 25 días, hasta el próximo 26 de noviembre. "A partir de ahí, tenemos aproximadamente dos meses más de agua, pero ya puede haber incidencias en la calidad", dijo.

Rueda ha indicado que el Comité da Seca se reunirá --este jueves, según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press-- para analizar las medidas a adoptar de "gestión ranozable" del agua. Pero ha insistido en que todavía no "medidas de emergencia" y en que "aún no está en peligro el abastecimiento".

"Hay que ser prudentes. El agua hay que utilizarla siempre racionalmente y ahora muchísimo más con la escasez de lluvias", ha dicho Rueda, quien ha admitido que en lugares "puntuales" se están registrando ya "situaciones comprometidas" y el momento es "complicado", aunque espera que "no vaya a más".

LLAMAMIENTO AL CONSUMO "RACIONAL"

Aunque "parece que se anuncian lluvias para los próximos días", el presidente ha recalcado que hay que actuar a expensas de la meteorología y que se tomarán las medidas que sean "necesarias".

Finalmente, ha reiterado el llamamiento a uso "racional del agua", que es "un bien escaso siempre". "Aunque cuando hay mucha parece que no pasada nada, después vemos que no cuando llegan estos momentos prolongados de sequía. Prudencia, el momento ahora es de preocupación, no de emergencia", ha zanjado.