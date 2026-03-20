Rueda agradece que el Gobierno "por fin mueva ficha" con el plan anticrisis, pero le reprocha no hablar con las CC.AA.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

OURENSE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido este viernes que "por fin" el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "mueva ficha" e impulse un plan con medidas para paliar los efectos económicos por la guerra de Irán, aunque ha lamentado que lo haga sin haber hablado previamente con las comunidades, que sufrirán también las consecuencias.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en Xunqueira de Ambía (Ourense), donde ha sido preguntado por el asunto y ha lamentado que los españoles se estén ya "acostumbrando a lo que nunca va a ser normal", en referencia a que "haya que suspender un Consejo de Ministros, aplazarlo durante horas, porque los ministros (de PSOE y Sumar) no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos".

"Ya llamaría la atención por cualquier asunto, pero encima que ocurra cuando se reúnen de forma extraordinaria para hablar de algo tan importante como las medidas que hay que tomar para paliar los efectos que está teniendo la guerra den Oriente Medio explica bien a las claras cómo están las cosas. Cuando decimos que no hay gobierno, después ellos se encargan de darnos la razón", ha incidido.

Dicho esto, sobre las medidas, ha apelado a conocerlos "en profundidad" antes de opinar, pero ha recalcado que "era necesario tomar medidas". "Si se tomaron y son buenas, hay que aplaudirlo", ha admitido, pero también ha reprobado que el Ejecutivo de Sánchez no las hablase con las comunidades.

Así, ha remarcado que aunque las medidas fiscales podían ser las más necesarias para la ciudadanía, las que se proponen inciden "tanto en el Estado como en las comunidades". "Nos va a impactar a nosotros, como mínimo, igual que al Gobierno y, probablemente más, porque ya con la guerra de Ucrania, a quienes nos afectó fue mucho más a las comunidades que al propio Gobierno", ha manifestado.

Tras esta reflexión, ha concluido que, precisamente por ello, "lo lógico" era "haberlo hablado y ponerse de acuerdo entre todos". A su juicio, si los ciudadanos necesitan medidas, hay que adoptarlas, pero "no tiene ningún sentido que se tomen desde Madrid" y que, quienes sufren las consecuencias, las comunidades, se tengan que enterar "como siempre por la prensa".

"ÚLTIMO GOBIERNO DE EUROPA" EN ACTUAR

"Lamento este empeño, primero, en no ponerse de acuerdo entre ellos y, segundo, no querer hablar con las comunidades. Galicia, desde luego, iba a estar de acuerdo porque es necesario", ha insistido, antes de afear al Ejecutivo estatal que no se comporte "con una lealtad institucional mínima".

"En todo caso, me alegro de que por fin el Gobierno mueva ficha. Ya era casi el último Gobierno en Europa en adoptar medidas. Aunque fuese tan accidentado y discutido entre ellos, por lo menos hacen algo, y eso es de agradecer", ha zanjado.