Rueda anuncia 15 millones para proyectos de vivienda protegida destinada a venta y más ayudas para rehabilitar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico triplicará la financiación para proyectos de vivienda protegida destinados a la venta, al pasar de 5 a 14 millones. Además, lanzará un nuevo plan de ayudas que cubrirá hasta el 75% de las obras de rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

En respuesta en la Cámara al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha acusado al presidente gallego de "priorizar" las "consignas" de Génova a los "intereses" de la comunidad, Rueda le ha devuelto la crítica al tildarle del "campeón" en la defensa del Gobierno central pese a sus "falcatruadas" --"gamberradas"-- a Galicia y de "presidente del club de fans" de Pedro Sánchez.

Al tiempo, ha reivindicado la utilidad de tener presupuestos antes de enunciar nuevas medidas en vivienda: el incremento de financiación para proyectos de vivienda protegida destinada a venta frente "a la demonización de los promotores" que ha atribuido al Ejecutivo central y el plan de ayudas para rehabilitar en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El objetivo del Gobierno autonómico, cuyo titular ha avanzado estos pasos en la sesión de control que ha albergado este miércoles el Parlamento de Galicia, es ayudar a recuperar alojamientos que estaban sin uso en los entornos rurales.