Rueda anuncia que Galicia "liderará un valle especializado en cuántica" junto a nueve países europeos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que Galicia "liderará un valle especializado en tecnología cuántica" en el que participarán nueve países europeos y que contará con una inversión de 14,3 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha recordado que la comunidad "está posicionándose como referente europeo" en este ámbito y ha asegurado que el hecho de que Galicia lidere un proyecto "en una materia con tanto futuro es un reflejo de la buena salud de la I+G+i gallega".

Según ha detallado la Xunta en una nota de prensa, la Comisión Europea ha concedido un nuevo proyecto de cuántica con el que Galicia liderará este valle de innovación, es decir, "una iniciativa de colaboración entre regiones que destacan por su capacidad en este ámbito y que conectarán para hacer nuevos desarrollos e incrementar la soberanía de la Unión Europea".

En concreto, la iniciativa se centra en conectar ecosistemas regionales de innovación en Europa a través de la cooperación entre regiones "líderes y emergentes, aprovechando las fortalezas de las primeras para impulsar la innovación en áreas estratégicas, especialmente en tecnologías avanzadas, y reforzar la transferencia de conocimiento al mercado".

El proyecto, coordinado desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, lleva por nombre EQUIVALEMT (European Quantum Innovation Valleys as Strategic Emerging Technology) y tendrá una duración de algo más de cuatro años, en concreto de 50 meses. La Comisión Europa aportará el 50% de la financiación necesaria, mientras que las regiones implicadas completarán la otra mitad.

En total, el valle de innovación cuántico estará formado por 19 socios de nueve países: España (representado en exclusiva por Galicia), Italia, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Francia, Reino Unido, Austria y Rumanía.

Rueda ha explicado que, en el caso de Galicia, este proyecto implicará "una inversión de tres millones de euros", que permitirá apoyar proyectos de startups, pymes y centros de conocimiento a través de convocatorias competitivas abiertas "para desarrollar tecnológicas cuánticas". En concreto, está previsto el lanzamiento de tres líneas de ayudas "que permitirán probar tecnologías en entornos reales".

Además de estas líneas de ayudas, se prevén actuaciones encaminadas a desarrollar el ecosistema cuántico europeo a través de tareas de evaluación y análisis, de la cooperación entre regiones, de la formación y el desarrollo de talento, apoyo a startups y cadenas de valor tecnológicas y la elaboración de recomendaciones de política pública.

CÁTEDRA INSTITUCIONAL EN HIDROLOGÍA MÉDICA

Por otro lado, la Xunta ha aprobado la firma del acuerdo para renovar el convenio por el que se financia la cátedra institucional en hidrología médica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Este recoge una dotación total de 90.000 euros, que se distribuirán en dos anualidades de 45.000 euros cada una, para 2026 y 2027.

Según ha recordado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la cátedra nace de la colaboración entre la USC, la Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia y Turismo de Galicia, que realiza la aportación económica. La USC, por su parte, "asume el deber de organizar y dirigir la cátedra", mientras que la asociación acerca los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades.

Entre otras, la cátedra prevé la realización de cursos, seminarios, conferencias y otras actividades académicas sobre la práctica de la hidrología médica, las características de las aguas minero-medicinales y sus aplicaciones terapéuticas. También se promoverá la investigación en este campo, se impulsará el debate entre las partes implicadas y se difundirán las investigaciones realizadas.

COLEGIO PLURILINGÜE DE TENORIO

En otro orden de asuntos, la Xunta está ejecutando obras de reparación de los daños causados por el incendio en el Colegio Plurilingüe de Tenorio (Cercedo-Cotobade) por un importe de 472.000 euros.

El fuego se originó el 11 de febrero en la batería eléctrica de una máquina cortacesped guardada en un almacén próximo a la zona de cocina y comedor y afectó principalmente esa zona y varios espacios del centro educativo.

Entre los principales daños destaca la contaminación por humo, además de los problemas en revestimientos, falsos techos e instalaciones. Las actuaciones ya finalizadas abarcaron la limpieza profunda de las estancias afectadas por parte de una empresa especializada.

También aplicó tratamientos con ozono para eliminar el olor a quemado y los restos de humo y su personal acreditado expidió un informe de descontaminación y bromatológico, "garantizando la efectividad de los trabajos realizados".

BECAS DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con todo, el Consello de la Xunta ha aprobado la convocatoria de seis becas para la formación de personal experto en cooperación internacional para el desarrollo, que se llevarán a cabo en un máximo de 12 meses entre octubre de 2026 y septiembre de 2027.

Será en la sede de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE en Santiago de Compostela o en oficinas de Cooperación Española de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID).

El importe habilitado para esta convocatoria supera los 109.000 euros, que se destinarán al pago de las personas becadas del importe de las becas y de las cuotas patronales de la Seguridad Social.