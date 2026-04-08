Rueda anuncia un plan de "control" frente al fraude en bajas laborales y el "refuerzo del papel" de las mutuas

El presidente de la Xunta posa con la portada de su discurso en el hemiciclo. - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego presentará "en las próximas semanas" un programa "integral" que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales --con el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor"-- y también prevé "reforzar el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales.

El anuncio lo ha sellado en el Parlamento de Galicia el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el que es el Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA) del ecuador de la XII Legislatura y en el que ha revelado algunos de los asuntos que marcarán su hoja de ruta en lo que resta de un mandato que, salvo adelanto, finalizaría en dos años.

El guión seguido por el presidente, quien ha huido del exceso de retórica en un discurso que ha durado en torno a una hora y media, ha sido el de desgranar, de forma más pragmática y por bloques temáticos, en torno a una decena de medidas nuevas enfocadas "desde Galicia, por Galicia y para Galicia" para afrontar preocupaciones del día a día autonómicas.

Así, en medio de la ampliación de actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda, por ejemplo, o encaminadas a mejorar la situación de la Atención Primaria en sanidad, Rueda ha aludido a una preocupación plasmada por los empresarios de forma reiterada: "la situación y los efectos de las bajas laborales", que ha elevado a la categoría de "problema muy serio" que "lastra la productividad en toda España".

"Afecta especialmente a Galicia", ha apostillado, antes de dar varios datos que "invitan a la reflexión". Así, ha esgrimido que la gallega es "la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas", y también la segunda comunidad con más duración media de las mismas, que "supera en promedio los 60 días".

"Las bajas laborales supusieron que Galicia perdiese más de 2.200 millones de euros, es decir, alrededor del 3% del PIB. Cada día no van a trabajar 70.000 personas en Galicia por estar de baja", ha sentenciado.

Para el presidente gallego, pese a considerar "evidente" que hay circunstancias que exigen que un trabajador "esté de baja", también existe "margen de mejora en todos los ámbitos". "También en la Administración, cuyo deber es que esté de baja quien realmente deba estarlo y que pueda volver a trabajar cuando esté en condiciones", ha apostillado.

UNIDADES DE CONTROL

En su intervención, ha recordado que la Xunta ya impulsó un programa de revisión que permitió "controlar casi 130.000 bajas", lo que resultó "en la alta de 30.200 personas que no debían estar en esta situación"; antes de avanzar un nuevo programa "integral" para profundizar en el asunto.

Su núcleo, ha dicho, será la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", que "son las más frecuentes". A la espera de ver la concreción de este anuncio, ha esgrimido que estas unidades servirán de apoyo a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas.

REFUERZO DE LAS MUTUAS

Además, también se "reforzará el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta "lo suficientemente justificada", la inspección sanitaria "la va a ratificar y acordar el alta".

"Si existen dudas, la inspección citará al trabajador para poder valorarlo y tomar la decisión adecuada", ha precisado, además de esgrimir que, en vez de que las mutuas tengan que solicitar, una por una, cada prueba o tratamiento al paciente, se tramitará una autorización "global" para hacer su labor "más ágil y eficaz".

PROGRAMA DE CONTROL QUE SE ABORDARÁ CON LOS SINDICATOS

Este programa, ha garantizado el presidente gallego, se dialogará con los sindicatos y la patronal para su mejora, con el objetivo de que se pueda aplicar "a la mayor brevedad posible".

Ya con el foco en la Administración autonómica, el presidente ha anticipado que, también en las próximas semanas, se aprobará una nueva oferta de empleo público que agotará la tasa de reposición y contará con más de 800 plazas.

Rueda ha remarcado que estos nuevos funcionarios "servirán a Galicia con la misma dedicación que los que llevan todos estos años". Con el trasfondo del plan sobre Altri en Palas de Rei (Lugo), por ejemplo, ha aprovechado para poner en valor su labor ante "las descalificaciones y acusaciones" que, ha añadido, "reciben cuando su criterio técnico no coincide con determinados dogmas políticos". "Nosotros los protegeremos siempre", ha enfatizado.

Lo hizo en un discurso en el que también ha avanzado que este mismo año lanzará la primera convocatoria para captar investigadores para la nueva Fundación Galtia. No en vano, ha reivindicado el I+D+i gallego, sosteniendo que no debe "quedarse atrapado en un laboratorio", sino que busca "que el conocimiento se ponga al servicio del desarrollo social".

POLÍTICA INDUSTRIAL

Más allá, en política industrial, tras afear al Gobierno su ritmo en la ejecución de los fondos europeos y los Perte, el presidente ha reivindicado los pasos dados en Galicia y ha anticipado --con el desarrollo de las renovables como telón de fondo-- que, en breve, la Xunta, junto con sus socios, acometerá una ampliación de capital de Recursos de Galicia para que las gallegas y gallegos gestionen o participen "en cada vez más instalaciones y explotaciones".

Rueda ha aludido a la situación poblacional y a la necesidad de dotar de oportunidades para los jóvenes. Por ello, se ha reafirmado en que defenderá "una política económica de la que todos los gallegos puedan estar orgullosos, especialmente la gente joven". "Para que puedan ejercer aquí, en su tierra, la vocación profesional que tengal", ha dicho.

"En materia industrial y energética --previamente había reivindicado la necesidad de aprovechar recursos como las renovables--, siempre que surja una oportunidad, la Xunta trabajará para aprovecharla. Siempre que se abra una posibilidad, intentaremos convencer a las empresas para que se instalen aquí y lo hagan con todas las garantías", ha aseverado.

Finalmente, se ha reafirmado en que "preservación ambiental y progreso son plenamente compatibles" pese a que "los de siempre se empeñen en negar nuevas oportunidades" por, ha reprochado, "motivos partidistas".

SECTOR PRIMARIO Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

Aún sin anuncios significativos, Rueda sí ha reservado una parte destacada de su discurso para el sector primario. Por ejemplo, ha aludido a la necesidad de recuperar las rías y ha reafirmado que su Gobierno "combatirá la intención" del Ejecutivo estatal de "cambiar por la puerta de atrás" el reglamento de la ley de costas.

También se ha referido al "riesgo de bajada generalizada" de los precios de la leche en origen. "Seguiremos trabajando incluyendo, cuando sea necesario, poner la situación en manos de la Comisión Galega de Competencia y abrir expedientes con cada incumplimiento detectado", ha resaltado.

Y en la misma semana en la que Galicia ha vivido varios incendios grandes, el presidente gallego ha reivindicado los pasos dados y las novedades que incorpora el Pladiga ya presentado, que contempla actuar sobre un 70% más de superficie que el año pasado a nivel preventivo e incorporar 170 nuevos efectivos, además de duplicar la unidad de extinción de élite dedicada a los incendios más grandes".

Asimismo, ha afeado al Gobierno que "nada se sepa" de la petición de crear una base de la Unidade Militar de Emerxencias (UME) en territorio gallego. Ya a las puertas del nuevo verano, Rueda ha manifestado su deseo de que no tenga que repetirse un agosto como el pasado para que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez "se tenga que acordar del pacto de estado prometido".