Rueda apela al "consenso" sobre el gallego y lamenta "mucho de político" en la manifestación de las Letras

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Vivenda e planificación das infraestruturas, María Martínez Allegue, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 18/05/26. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado al "consenso" sobre la lengua gallega y ha lamentado que en la manifestación por el Día das Letras Galegas celebrada este domingo en Santiago vio "mucho de político", lo que considera que "no es el camino".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre la marcha convocada por Queremos Galego y en la que participó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

"La manifestación de ayer tenía muchas banderas y muchos símbolos de un determinado partido político", ha afeado Rueda, que ha apuntado que la protesta "en teoría quería reclamar una reivindicación general", pero "tenía mucho de político".

En este sentido, ha dicho celebrar la "actitud" del presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, en el acto institucional de este domingo en el que, ha apuntado, "apelaba al consenso, a que el gallego es de todos". "No es de ninguna ideología, por mucho que algunos se empeñen en decir, sostener y mostrar lo contrario", ha insistido.

En todo caso, ha vuelto a mostrar la "mano tendida" del Gobierno gallego para alcanzar "ese gran pacto por la lengua", que ha comprometido a presentar antes de que acabe el primer semestre del año.

Tras valorar la presencia del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el acto institucional al tiempo que Pontón asistía a la manifestación, Rueda ha opinado que "los que se excluyeron" del pacto desde un principio "se equivocan".

En esta línea, ha reiterado que para lograr un pacto todos deben estar dispuestos "a escuchar a los demás, recordando que la Xunta parte de un documento inicial en el que participaron "muchos expertos", que será lo que ofrezcan para "empezar a hablar".

"El BNG ya dijo desde el principio que no había nada que pactar. O lo que ellos dicen o entonces no hay nada que acordar, eso es tanto como echarse fuera del pacto", ha enfatizado antes de criticar que "reclamar acuerdos sin querer estar en el proceso de negociación es muy complicado".

En este contexto, ha dicho esperar que al final del proceso el resultado de ese pacto refleje "lo mejor posible lo que siente la mayoría de la ciudadanía gallega" que, a su juicio, "no es patrimonializar el idioma desde un punto de vista ideológico ni ser excluyentes".

VE "PLANTEABLE" AUMENTAR LA FINANCIACIÓN

Cuestionado sobre si puede haber acuerdos entre el PP y el PSOE en este pacto, Alfonso Rueda ha celebrado que los socialistas "entiendan que desmarcarse del BNG, que ya dijo que no quiere negociar, que ese no es el camino".

"Si se sale fuera de esa dinámica, acertará; por lo tanto, si quiere negociar, que espero que sí, escucharemos sus planteamientos", ha prometido el presidente de la Xunta.

En relación con la petición de Besteiro de aumentar la financiación para el gallego, Alfonso Rueda ha reconocido que es "planteable", pero ha manifestado que deberá verse "en el marco del pacto".

"Así es como se hacen las cosas. Si esa es la nueva dinámica del PSOE, bienvenido sea y ojalá demos una demostración de que se puede acordar en un tema tan sensible como este", ha zanjado.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN VIGO

Por otro lado, preguntado sobre si le preocupa la "crispación" que pueda generar la movilización contra la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, Rueda cree que es la "estrategia de crispación del BNG", una fuerza independentista que, ha señalado, "considerará que la presencia de las fuerzas armadas en Galicia está de más y que hay que protestar".

"Este es el Bloque de verdad, cada vez que se saca un poco la máscara de disimulo que quieren poner, especialmente cuando llegan unas elecciones, este es el BNG de verdad y esta será una buena ocasión para que la ciudadanía se de cuenta de que esto es así", ha aseverado.