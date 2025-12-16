Rueda apuesta por impulsar en Galicia un ecosistema industrial basado en la sostenibilidad y la economía circular

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visita la nueva planta de Cortizo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apostado este martes por continuar impulsando en Galicia un ecosistema industrial basado en "la sostenibilidad y la economía circular".

Así lo ha destacado durante la inauguración de la nueva planta de reciclaje y fundición que Cortizo inauguró en Coirós. En el acto, el presidente gallego ha estado acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Con esta nueva instalación, la empresa avanza en su compromiso con la reutilización y la gestión de residuos, a la vez que da ejemplo para seguir impulsando esta estrategia entre el resto de la industria gallega.

"Es una satisfacción que empresas gallegas que empezaron muy poco a poco, ahora tengan este tamaño y sigan teniendo claro que el secreto está en hacer las cosas bien", ha señalado Rueda.

A renglón seguido, ha remarcado que "es posible" continuar con el crecimiento, seguir fabricando y respetar "cada vez más" el medioambiente, todo ello, ha incidido, "a pesar de las trabas que a algunos les gustaría poner".