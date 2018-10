Rueda asegura que las denuncias a sindicalistas de justicia por coacciones "no tienen que ver con la Xunta"

Publicado 22/06/2018 13:30:37 CET

VIGO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, ha asegurado este viernes que las denuncias por supuestas coacciones a varios representantes de sindicatos de la administración de justicia "no tienen que ver en absoluto con la Xunta de Galicia", y ha negado "presiones" desde el ámbito político en ese sentido.

Así lo ha manifestado, antes de participar en un acto en Vigo, y en respuesta a las críticas de los sindicatos STAJ, CIG y CUT, que este jueves comparecieron en rueda de prensa para acusar al gobierno gallego y al propio Rueda de estar detrás de esas denuncias y de ejercer la "represión" por su posición durante la huelga de justicia.

"Son los mismos que durante toda la huelga me apuntaban a mí directamente, y ahora que terminó, y que no se resolvió a su favor, salen con esto", ha afirmado Alfonso Rueda, quien ha proclamado que las denuncias que llevarán a varios representantes sindicales a declarar como investigados por coacción "no tienen que ver en absoluto con la Xunta de Galicia", sino que partieron de los propios funcionarios y de otros sindicalistas.

No obstante, el vicepresidente gallego ha mantenido que "viendo las escenas del día de las votaciones (sobre el acuerdo para poner fin al paro), las coacciones parecían bastante evidentes". "Ahora, si hay procedimientos judiciales iniciados, será la Justicia la que tenga que determinarlo", ha concluido.

Por otra parte, ha afeado la presencia, en la rueda de prensa de esos sindicatos, de representantes del BNG y de En Marea. En concreto, ha señalado, en el caso de Luís Villares (que antes de ser diputado ejercía como juez) que "decir que los procedimientos iniciados responden a presiones políticas o coacciones le retratan aún más en esta deriva política que nadie entiende".