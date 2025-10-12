Rueda asiste a los actos de la Fiesta Nacional y reivindica el papel de Galicia en una España "plural y cohesionada"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en los actos con motivo de la Fiesta Nacional. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha participado este domingo en Madrid en los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, primero en el tradicional desfile militar y posteriormente en la recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real.

Así, en un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social 'X', el presidente autonómico ha remarcado que es un día para celebrar "todo lo que une como país: la historia, la diversidad y el orgullo de formar parte de España".

"Un día para reconocer a nuestras Fuerzas Armadas y reivindicar el papel de Galicia en una España plural y cohesionada", ha apuntado el máximo mandatario gallego.

El acto, en el que este año participaron casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas, comenzó a las 11.00 horas de este domingo con la llegada de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Al finalizar, Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de autoridades trasladaron a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real.