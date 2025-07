Rueda atribuye el crecimiento económico a trabajadores y empresas y no a un Gobierno "sin apoyos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que las "buenas cifras" económicas que se registran se deben al esfuerzo de los trabajadores y de las empresas, y no a un Gobierno central "sin apoyos" para tomar medidas.

Preguntado por el balance hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que puso en valor la evolución económica de España, Rueda ha considerado "lógico" que Sánchez hable de "esas buenas cifras económicas" porque, en su opinión, "es de lo único que puede hablar" debido a "todos los escándalos de corrupción" que se van conociendo y a la "falta de apoyos parlamentarios" que le impiden "tomar ninguna medida" y "llevar adelante iniciativas".

El presidente de la Xunta ha dicho que estos "escándalos" y la "falta de apoyos parlamentarios" que se vio la semana pasada en el Congreso también forma parte del "balance", si Sánchez quisiese hacer uno "objetivo".

Además, ha criticado que Sánchez mostrase su intención de agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos "como si fuese algo secundario". "Un perfecto resumen de lo que fue este año y está siendo la legislatura. Un sinvivir para un Gobierno que no tiene mayoría para adoptar acuerdos que no es capaz ni siquiera de plantearse, una obligación constitucional como es aprobar los presupuestos y marcar la hoja de ruta de su gestión", ha dicho.

Por ello, Rueda ha sostenido que no ha sido un "buen año" para España, como tampoco lo ha sido "para Galicia" en relación a los asuntos que siguen pendientes por parte del Gobierno central. "Todo lo que estaba pendiente el año pasado sigue pendiente excepto el litoral y eso gracias al Tribunal Constitucional, por lo tanto, a salvo de hacer una valoración más al detalle, no puede ser (el balance) positivo", ha afirmado.