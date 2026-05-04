Rueda avala la "prioridad nacional" y ve "de sentido común" que se valore "llevar tiempo cotizando" en España

El presidente en la rueda de prensa posterior al Consello.
El presidente en la rueda de prensa posterior al Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 15:10
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su aval al principio de "prioridad nacional" incorporado por PP y Vox en pactos de gobierno y ha esgrimido que su "percepción" es que "una mayoría muy amplia" de ciudadanos están de acuerdo con que se valore "llevar tiempo" viviendo y "cotizando" en el país. A su juicio, es "de sentido común".

   Rueda ha sido preguntado al término de la reunión semanal de su Ejecutivo sobre el concepto de prioridad nacional --un principio que ha generado discrepancias internas en el PP, que lo vincula más con un premio al ciudadano por el arraigo al margen de la nacionalidad; y que Vox identifica con dar preferencia a españoles sobre inmigrantes en el acceso a los servicios públicos--.

   "Respecto a la prioridad nacional, sinceramente, mi percepción, mi sensación, es que una mayoría muy amplia de los españoles y de los gallegos están de acuerdo en que llevar tiempo aquí, tiempo cotizando, contribuyendo y conviviendo, es algo que está muy bien que se valore frente a los que acaban de llegar ahora mismo", ha argumentado.

   Rueda ha aludido a la regularización de migrantes que se va a acometer y ha matizado que esta interpretación "no quiere decir que no haya que atender a todo el mundo y favorecer la integración al máximo".

   "Pero llevar tiempo aquí, tiempo cotizando, contribuyendo y formando parte de la comunidad, sí es algo a tener en cuenta. Creo, en mi opinión, que es de sentido común", ha zanjado el también líder del PP gallego, que hasta este lunes no se había pronunciado al respecto.

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