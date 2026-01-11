Rueda avanza que "el autonomismo" estará frente a un Sánchez que "se deja chantajear vilmente": "No lo vamos a tolerar"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, interviene durante el acto de clausura de la 28 Interparlamentaria del PP. - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha reivindicado "el autonomismo que ha construido España" frente al "desgobierno" estatal y, tras autodesignarse portavoz de las comunidades autonómas, ha dado por hecho que estarán frente a un presidente estatal, Pedro Sánchez, que "se deja chantajear vilmente a la vista de todos" por partidos "que quieren coger una parte de lo que es de todos".

"De ninguna manera vamos a tolerar lo que hemos visto esta semana", ha sentenciado Rueda, en la clausura de la XXVIII Interparlamentaria que se ha celebrado este fin de semana en A Coruña, una cita muy marcada por la financiación autonómica y el acuerdo de Sánchez y ERC.

Ante los representantes de las distintas cámaras reunidos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), Rueda ha antecedido en el uso de la palabra a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y ante el público --en el que se encontraban todos sus conselleiros-- se ha lanzado a "hablar humildemente en nombre de todas las comunidades".

"Por supuesto en las que gobierna el PP y, probablemente, en algunas que no gobierna, con presidentes más o menos atrevidos, hay algunos muy cobardes que no son capaces de decirlo. Yo reivindico el autonomismo que ha construido España. Reivindico esta España de las comunidades en un momento donde no hay Gobierno en España, donde el Gobierno de España es un puro sometimiento al chantaje", ha proclamado.

Rueda ha destacado que las comunidades son las que sostienen el gobierno, la "estabilidad y los avances y reformas", frente "al desgobierno, el caos y el parálisis" que ha atribuido al Ejecutivo central. Y en este punto, ha anticipado que el autonomismo no va a "tolerar" situaciones como la que se ha dado esta semana en relación al acuerdo con ERC sobre la financiación autonómica.

Y ha dado por hecho que las comunidades estarán enfrente de un presidente que "se deja chantajear vilmente a la vista de todos, sin vergüenza, ya sin ningún pudor, por partidos que ni siquiera forman parte de gobiernos y que quieren coger una parte de lo que es de todos, para dejarla en exclusiva y que los demás discutamos sobre las sobras. "De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir", ha recalcado.

Ha admitido que las autonomías discutirán entre ellas porque cada una tiene sus "necesidades y realidades, puntos de vista y prioridades". "Si me permitís, incluso, nuestros pequeños y legítimos egoísmos. Pero hay algo que nos une, sin ninguna duda, nos han puesto a prueba alguna vez y han visto que es así. Espero que no quiera ponernos a prueba más veces, pero si nos ponen verán que seguimos igual", ha anticipado.

"LA UNIDAD" POR ENCIMA "DE CHANTAJES"

No en vano, Rueda ha proclamado que el "interés común de la unidad, de la solidaridad y de la igualdad de todos los territorios de España" está "por encima de los egoísmos y de los chantajes". "No queremos chantajes, ni los hacemos, ni por supuesto los admitimos", ha sentenciado.

A renglón seguido se ha quejado de que "todo esto que parece tan evidente" ahora mismo "se está negando" a las comunidades. Por ello, ha continuado, es "tan importante y tan urgente" que Feijóo llegue a La Moncloa "cuanto antes".

"¡Es indispensable, imprescindible, urgentísimo!", ha descrito, para concluir que "cuanto más empeñe Sánchez en boicotear a las comunidades autónomas, más habrá que trabajar para que esto se acabe cuanto antes".